CFR Cluj s-a impus, duminică, pe teren propriu, scor 1-0, în partida cu FCSB, din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii I. După trei luni de inactivitate, provocată de pandemie, cele două echipe au părut dornice să joace fotbal și au făcut risipă de energie. Partida a fost în nota nivelului mediocru al campionatului intern și câștig de cauză au avut ardelenii, deși oaspeții au fost mai prezenți în joc, au dominat și și-au creat ocazii.

Momentul decisiv a venit în prima repriză, în minutul 23, atunci când Ovidiu Popescu a marcat în propria poartă. Tabela a înțepenit la 1-0 și CFR a făcut un pas uriaș către un nou titlu de campioană. Ardelenii sunt lidei, cu 33 de puncte, și sunt urmați de FCSB (26) și CS „U” Craiova (26).

Înfrângerea a căzut cum nu se poate mai prost pentru Gigi Becali, care a devenit, duminică, bunic pentru prima dată.

Tot duminică, Helmuth Duckadam, „eroul de la Sevilla”, a anunțat că demisionează de la FCSB, pentru că s-a simțit umilit de finanțator.

Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, nu a fost mulțumit după joc. Excepție făcând rezultatul, care aduce trei puncte imense.

„Singurul lucru pozitiv e rezultatul. Sunt foarte nemulțumit de toți jucătorii și de mine. Nu am pregătit bine acest meci. Cred că meciul amical cu Gaz Metan (n.r. câștigat 6-1), în care am jucat ca Barcelona și trebuia să fie 10-0, ne-a adormit pe toți. Dacă nu era Arlauskis, astăzi pierdeam cu 5-2! De când sunt eu la CFR, FCSB nu a avut mai mult de o ocazie”, a spus „Bursucul” la Look TV.

Petrescu a continuat pe aceeași idee: „Eu n-am văzut echipa asta atât de slabă, de când antrenez la Cluj! Astăzi toți jucătorii au fost sub nivel din punct de vedere fizic, poate am greșit, poate i-am antrenat prea mult. FCSB a fost mai proaspătă, jucătorii lor mai buni.”