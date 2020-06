Relația dintre Helmuth Duckadam și FCSB s-a încheiat, oficial, astăzi. Odată cu anunțul bombă făcut de fostul mare portar. „Eroul de la Sevilla” a decis să se despartă de clubul finanțat de Gigi Becali și la care a ocupat funcția de președinte de imagine.

Duckadam a dat detalii despre ruptura care s-a produs în ultima vreme între el și patronul „roș-albaștrilor”. Mai întâi, oficialul a aflat că i-a fost tăiat drastic salariul, pe perioada pandemiei, ajungând să primească 2.000 de lei lunar. El bănuiește că Gigi Becali a jucat o scenetă prin intermediul președintelui Valeriu Argăseală, pentru a-l forța să plece.

Cutremur în fotbalul românesc. Duckadam și-a dat demisia

„La câte probleme de sănătate am… bani ăia contau. Am hotărât să-mi înaintez demisia de la FCSB. Președinte de imagine era o denumire. Eram practic un oficial. De ce am făcut asta? Am simțit că nu mai sunt dorit în cadrul clubului. E mai onorant decât să fii dat afară.

Au fost tentative să fiu dat afară acum trei săptămâni. M-a sunat domnul Argăseală să întrerupem contractul, dar patronul a zis să continuăm. Dar cred că tot la sugestia lui Gigi Becali a venit propunerea de demitere. Simți că nu mai ești dorit”, a explicat Duckadam la Digi Sport.

Așadar, portarul care a adus Cupa Campionilor Europeni, la București, după ce a apărat patru lovituri de departajare în finala Steaua – Barcelona(scor 2-0), în 1986, s-a simțit umilit de Becali.

Duckadam a venit la Steaua în 2010 și între timp a fost renegat de mulți dintre foștii coechipieri, pentru că i-a stat alături lui Gigi Becali. Fostul portar s-a simțit marginalizat la Steaua / FCSB, dar a făcut compromisuri din cauza situației materiale care l-a obligat să depindă de salariul dat de latifundiarul din Pipera.

„Când staff-ul și toți din cadrul echipei au fost chemați să facă testul pentru coronavirus, eu n-am fost. Nici nu mi-am dorit să fac parte din problemele interne ale clubului. Cei care m-au făcut ‘sclav’ și ‘slugă’ să termine. Gata, nu mai sunt angajatul clubului, nu mai iau bani de acolo.

Rămân același om care spune ce gândește. Și nu a fost prima oară când mi s-a redus salariul. Banii contau, cu siguranță, dar a durut mai mult faptul că am fost marginalizat”, a mai afirmat Duckadam.