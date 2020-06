Tensiunile din ultima vreme dintre Duckadam și patronul echipei de fotbal FCSB au atins cote maxime. Duckadam spune că Becali ar fi vrut să-l concedieze în urmă cu trei săptămâni, dar a revenit asupra deciziei.

Totul a început de când a fost declanșată starea de urgență la nivel național. După ce au fost instaurată starea de urgență, Becali a umblat și la banii jucătorilor, pe motiv că nu mai au loc meciuri, iar asta înseamnă cu nu mai există sursă de finanțare.

De asemenea, Duckadam este nemulțumit și pentru că are un salariu ridicol, după ce Becali a tăiat și costurile. Astfel, Duckadam a rămas fără 80% din venituri și are în prezent un salariu de numai 2.000 de lei pe lună.

Helmut Duckadam avea funcția de președinte de imagine la FCSB.

„Am avut multe ezitari pana sa iau aceasta hotarare. E mai onorabil sa astepti demisia decat sa fii dat afara. Acum 3 saptamani m-a sunat domnul Argaseala ca vrea sa ne despartim, apoi a vorbit cu domnul Becali care a zis sa ma lase in continuare. Tot la sugestia patronului, probabil, a venit si telefonul legat de despartire. M-am simtit marginalizat. Nu am fost chemat la testul pentru coronavirus, probabil nu se bazau pe mine. Veneam la emisiuni, comentam meciurile amicale, dar nu am fost luat niciodata in cantonament. Nu m-am simtit important decat in momentul in care era Ilie Stan antrenor. El ma mai consulta, am fost si cu echipa in cantonament”, a spus Helmut Duckadam.

Fostul mare portar de fotbal al formaţiei Steaua Bucureşti, Helmut Duckadam, supranumit „Eroul de la Sevilla”, s-a născut în localitatea Semlac, judeţul Arad, la 1 aprilie 1959. A început să joace fotbal în 1975, la Gloria din Arad.

Până în 1983, când s-a transferat la Steaua Bucureşti, a mai evoluat la UTA (1977 şi 1978-1983) şi Constructorul Arad (1977-1978), potrivit sport.ro