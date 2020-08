Teama de îmbolnăvire și restricțiile impuse de guvernele naționale au lovit astfel puternic industria turismului și au produs pierderi fără precedent în istorie.

Parisul, de exemplu, a avut doar 5% din numărul de turiști pe care îi avea în general pe timpul verii. Dar nu este singurul caz. La nivel global, numărul de turiști a scăzut cu procente cuprinse între 60 și 80%. În Europa, încasările pe 2020 sunt preconizate a fi la jumătatea celor din anii trecuți pentru restaurante, cu 70% mai mici pentru agențiile de turism și cu 90% pentru croaziere și companii aeriene.

Dintre toate statele europene, cel mai mult a avut de suferit Spania, țară pentru care turismul are o pondere semnificativă în PIB. Puțin peste 200.000 de turiști au vizitat Spania în luna iunie a acestui an, față de 8,8 milioane în iunie 2019. Asta înseamnă o scădere de 98% pe iunie, după două luni, mai și aprilie, în care intrările în Spania au fost practic oprite, iar numărul de turiști a scăzut la zero.

Practic, atât intrările cât și încasările din turism pe anul în curs sunt cele realizate până la jumătatea lunii martie. Iar modul în care evoluează lucrurile nu dau mari speranțe de revenire până la finalul anului, unii analiști preconizând o scădere an pe an de aproape 90% în industria turismului.

Scăderile din turism sunt o veste cum nu se poate mai proastă pentru Spania care realiza din acest sector aproape 12% din PIB. Pierderile totale sunt estimate la 40 de miliarde de euro, iar locurile de muncă în pericol se ridică la 750.000. La fel de grav este că și revenirea este extrem de lentă. Multe state europene au lansat avertismente de călătorie, iar Marea Britanie, țară din care proveneau aproape 20% dintre turiștii din Spania, a decis să instituie carantină pentru cei care revin de pe teritoriul iberic.