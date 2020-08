„Fotografiile făcute azi la Sighișoara arată dezastrul ce se petrece acolo de trei zile. Pompierii nu reușesc să stingă incendiul, iar locuitorii orașului și turiștii trebuie să suporte putoarea și să respire un aer viciat.

În 6 august, la ISU Mureș se dădea alarma. Ardea groapa de gunoi a Sighișoarei, aflată în apropierea orașului istoric. Incendiul se manifesta violent, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT către populație din cauza degajărilor mari de fum”, anunță în exclusivitate rețeteșivedete.ro.

„S-a activat parţial grupa operativă, se acţionează pentru stingerea incendiului cu 3 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 1 motopompa transportabila, o masina de teren şi 20 de cadre militare. S-a transmis şi mesaj RO-ALERT in zona din cauza degajărilor mari de fum”, au transmis reprezentanţii ISU Mureş, în 6 august (foto sus).

„Mai târziu pompierii au anunțat că, deocamdată, nu se știe cauza izbucnirii incendiului.

Se pare că nici azi nu se știe, iar focul continuă să izbucnească din loc în loc.

În toată zona miroase groaznic, până și șoferii care trec pe șoselele către Mediaș sau Tîrgu Mureș ridică rapid geamurile mașinii. Localinicii, însă, suportă cu stoicism aerul devenit irespirabil.

Niciun comunicat de la Ministerul Mediului, nicio intervenție a ministrului Costel Alexe, care să iasă și să explice situația, precum și ce este de făcut. Doctorul Arafat e ocupat cu pandemia , iar ministrul de Interne e cu ochii pe interlopi și sigur nu știe de ce nu reușesc pompierii să stingă incendiul”, potrivit rețeteșivedete.ro.

Incendiu de proporții în Capitală. A fost emis mesaj RO-ALERT

Un incendiu de vegetaţie uscată a izbucnit joi în zona Ghencea, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti – Ilfov. Conform sursei citate, incendiul se întinde pe o suprafață de 10.000 mp.

Dispozitivul de intervenţie la faţa locului a fost suplimentat, anunţă ISUBIF. În total, în prezent sunt 12 autospeciale de stingere care acţionează din străzile: Drumul Cooperativei, Gladiolelor şi Ion Conea. Accesul autospecialelor se face cu dificultate, iar vântul favorizează extinderea incendiului, precizează ISUBIF, conform Agerpres.

„Incendiul de care faceţi astăzi vorbire, ca multe dintre cele care au avut loc în această primăvară, şi mă refer la cele de vegetaţie, nu ar trebui să ne dea de gândit sau să ne pună sub o formă sau alta sănătatea în pericol. Din nefericire pentru noi, şi cei din Bucureşti şi cei din celelalte oraşe sau comunităţi ale României, nu ar trebuie să se întâmple.

După cum bine ştiţi, în primăvara acestui an am transmis către toţi prefecţii din ţară să aibă sub control aceste fenomene prin care locuitorii din comunităţi dau foc miriştilor. E adevărat că în preajma Bucureştiului sunt şi aceste comunităţi, de la Sinteşti sau din alte zone vulnerabile, unde am avut în acest an probleme cu incendii care, sub o formă sau alta, ardeau deşeuri, cauciucuri sau cabluri”, a spus ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, la Digi 24.

„Dar am avut şi cea mai mare acţiune cu sprijinul Jandarmeriei, Poliţiei, a celor de la ANAF, cu sprijinul colegilor de la Garda de Mediu, astfel încât toate aceste focare în care poate seară de seară ardeau deşeuri sau cauciucuri au fost destructurate.

Sperăm noi ca toate celelalte organe abilitate ale statului român să-şi facă datoria şi pe viitor să nu mai avem astfel de incendii provocate de aceşti oameni care ardeau şi cauciucuri sau cabluri pentru a obţine diferite materiale de acolo”, a mai precizat minsitrul.