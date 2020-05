„Eu am avut o înţelegere foarte clară cu producătorii, în momentul în care a început treaba asta. „Eu cu voi nu am niciun fel de prietenie, eu nu fac parte din ceea ce se întâmplă în show-ul ăsta, nu suntem o echipă aici, cum se întâmplă la alte talent show-uri. Zic „vreau să vă spun încă de la început faptul că suntem hai să nu spunem într-o stare conflictuală, dar în niciun caz nu facem parte din aceeaşi echipă. Tratez treaba asta ca pe un reality show şi îmi asum că, timp de 12 zile, cât durează filmările pentru fiecare sezon, eu trăiesc un reality show şi atunci asumându-mi chestia asta…

Uite, o spun public: eu niciodată nu le-am spus „băi, vă rog eu, uite treaba aia nu o difuzaţi. Am făcut o dată o gafă în care mi-am dat seama că s-ar putea simţi jignită o anumită categorie de oameni şi am menţionat asta apoi. Am simţit nevoia să menţionez pentru că mi-am dat seama că s-ar putea să se simtă lezaţi dintr-o porcărie, tâmpenie pentru că spui multe tâmpenii când îţi asumi o treabă de genul ăsta. Am enunţat lucrul ăla gândidu-mă că, bă, cum vor simţi, să taie sau nu. Dar niciodată să mă duc la ei să le spun „tăiaţi aia, faceţi aia”.

A fost o chestie de asumare pentru că experimentul, din punctul meu de vedere, este în felul următor: cum reacționeaza o fiinţă umană, trei fiinţe umane la nişte lucruri care unele dintre ele sunt reale şi şocante, altele habar nu am, poate că producătorii care încep să ne cunoască au început să şi regizeze nişte lucruri să vadă cum reacţionăm”, a spus Mihai Bendeac, potrivit dcnews.ro