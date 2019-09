„În data de 9, mi-a luat fiica cu forța și au dus-o la un hotel din Bechet. Și-a bătut joc de fată, are 18 ani, am certificat medicolegal, era domnișoară. Dimineața au dus-o pe fată în fața liceului. După câteva zile, fata primea mesaje încontinuu de la persoana respectivă. Am făcut plângere, s-a întocmit un dosar la Caracal, la domnul procuror Trifu.

Fata s-a dus din nou la ei, au șantajată. Au ținut-o sechestrată două zile. Persoana respectivă a adus fata la procuratură bătută, pe mâini pe picioare. Văd că domnul procuror nu face nimic, trage de timp”, a spus mama victimei.

