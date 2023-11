Noi detalii despre cuplul Aris Eram-Laura Giurcanu. S-a întâmplat în timpul filmărilor

Alexia Eram a oferit o serie de detalii despre fratele său, Aris Eram, și Laura Giurcanu. După ce au fost surprinși în timp ce se sărutau, mai multe concurenți de la America Express și-au dat cu părerea despre relația lor.

Aris Eram și Laura Giurcanu, apropiere în America Expres

Sora lui a povestit că apropierea dintre ei se pare că a venit chiar în a cincea săptămână a concursului, în noaptea în care toți concurenții au fost găzduiți într-un trib amazonian din Ecuador. La cină, fiecare concurent a primit câte un pește. Doar Aris și Laura au decis să-l împartă.

„Fiecare și-a luat foaia lui de banană și a mâncat din această frunză. Doar Aris și Laura au împărțit un pește”, i-a dat de gol Alexia Eram la A1.

Mai mult, noaptea, Aris Eram și Laura Giurcanu au dormit unul lângă altul, în căbănuța din trib. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat după ce s-au stins luminile. A doua zi, Sânziana Negru, prietena Laurei, a declarat că aceasta nu își mai poate lua ochii de la fiul Andreei Esca.

Nimeni nu se aștepta

Recent, și George Tănase şi Ionuţ Rusu au oferit o serie de detalii despre cuplul Laura Giurcani și Aris Eram. Cei doi au declarat că se potrivesc foarte bine și că se bucură pentru ei.

„Se potrivesc foarte bine, le stă bine, am văzut şi noi clipul acela. Şi pe Laura o aşteaptă o zestre foarte puternică. Că na… Cine nu îşi doreşte? Adică sincer şi noi cu Aris dacă dădea semne… Da, femeie să fi fost… Aris era prima ţintă”, au spus George Tănase și Ionuț Rusu.

Laura Giurcanu, mai mare ca Aris Eram

George Tănase și Ionuț Rusu au mai declarat că nu se așteptau ca cei doi să formeze un cuplu și că nu au observat prea multe apropieri în timpul competiției. Comedianții au spus că Laura este mai mare ca Aris, dar că acum așa se poartă.

„Eram ocupaţi să ne apropiem noi cu altele… Cu alte echipe. Nu, nu, am fost şi noi şocaţi când am văzut. Noi credeam că Laura e aşa pe noi chitită. Nu, nu am văzut, a fost un şoc şi pentru noi. Până la urmă sunt tineri, sunt vaccinaţi, ei ştiu mai bine. Ea e mai bătrână, dar se poartă acum”, au spus colegii Laurei Giurcanu și a lui Aris.