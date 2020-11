Organele de anchetă încearcă să elucideze misterul crimei abominabile în urma căreia o femeie cu vârsta cuprinsă între 20-30 de ani și-a pierdut viața. Vineri seara, mai mulți șoferi care treceau pe o șosea din județul Giurgiu au observat un foc pe un câmp. Era vorba despre o tânără căreia cineva i-a dat foc. Înainte de a fi incendiată, femeia a fost lovită foarte puternic în zona capului, lovitura provocându-i decesul.

Corpul femeii a fost găsit într-un șanț din apropierea localității Ghimpați, județul Giurgiu. Pe DN 6, între localitățile Ghimpați și Valea Plopilor, un șofer de TIR care a trecut cu mașina prin zonă a crezut la început că este vorba despre un incendiu de vegetație. Flăcările au fost observate de pe șosea, în jurul orei 22:00. Șoferul s-a oprit din drum, a încercat să stingă incendiul și apoi a sunat la numărul de urgență 112.

„Un domn din trafic, era cu camionul, a coborât și s-a apucat să stingă focul cu stingătorul. N-a știut ce este acolo până nu s-a stins focul, după aceea, a realizat și a sunat la 112 și a venit poliția”, a povestit un localnic.

„Am oprit să văd chestia de acolo”

Antena 3 a cercetat, astăzi, la fața locului, și a încercat să găsească printre localnici posibili martori. Un tânăr a povestit că el a trecut pe acolo, a văzut incendiul, a oprit, apoi a plecat. Nu a fost audiat până acum de organele de anchetă. „Nu o cunosc pe femeia respectivă, nu știu cine e. Am trecut pe acolo și am oprit un pic. Am oprit ca să văd chestia de acolo. Am văzut un foc, am stat două minute și am plecat. Nu am fost audiat până acum”, a spus unul dintre martori pentru sursa citată.

Se pare că tânărul ar fi transmis chiar live pe Fecebook momentele în care a oprit și s-a uitat la incendiul respectiv, conform Antena 3.