Detalii din culisele Power Couple. Ce se întâmplă, de fapt, în emisiunea de la Antena 1

Dani Oțil, prezentatorul Power Couple, a explicat ce se întâmplă cu adevărat în emisiunea de pe Antena 1, dar și cât de dificile sunt probele. El a declarat că după acest show a învățat să aprecieze mai mult femeile și să vadă relațiile cu alți ochi.

Detalii din culisele Power Couple

„Nu este o bătălie a sexelor. Este un concurs între cupluri, dar, cu siguranță, doamnele care se vor uita de pe canapea la Power Couple vor ține cu fetele și vor zice de foarte multe ori: ți-am zis eu. Eu după câteva episoade m-am cam prins și am început să țin cu fetele. În primul rând că băieții aveau tendința ca la probe identice să renunțe sau să abandoneze. Deci după Power Couple țin puțin mai mult cu fetele”, a spus Dani Oțil.

Dani Oțil n-ar fi participat la Power Couple cu soția

Prezentatorul a mai spus că a testat toate probele înainte să înceapă emisiunea și că nu crede că s-ar fi descurcat dacă ar fi participat cu soția lui, Gabriela Prisăcariu.

„Având în vedere că am testat mare parte din probe. Cam pe toate. Pot să zic că în condiții perfecte, doar noi, băieții, la sală, da, am fi făcut treaba. Dar în combinația asta cu totul cu soție, care și ea în timpul ăsta trebuie să facă ceva. Nu. Eu nu cred că aș fi trecut de săptămâna unu la probe. Am încredere în Gabriela, dar nu am încredere în mine”, a mai adăugat Dani Oțil.

Dani Oțil nu vorbește acasă despre muncă

Dani Oțil a mai declarat că nu vorbește cu soția sa despre emisiune și că preferă să ține poveștile despre job pentru el. Acesta a spus că Gabriela nu știe cine va fi eliminat în următoarele ediții de la Power Couple sau cine a abandonat competiția.

„Eu duc povara unei familii în care tata vorbea cu mama despre ce s-a întâmplat la combinat și prefer să nu povestesc decât dacă s-a întâmplat ceva wow. Dar pot să spun un alt lucru. Soția mea nu știe cine a fost eliminat, nu cred că știe din 9 cupluri de mai mult de două că au renunțat sau au fost eliminate.

Deși sigur nu știe cine este în ultimele episoade și ne vom uita la show-ul ăsta ca un cuplu normal, fără să-i spun cine a câștigat. Noi ținem la treaba asta. La fel la America Express, la celelalte show-uri ale Antenei 1. Deși am probabil resursele să aflu cine a câștigat, nu vreau să aflu niciodată”, a explicat prezentatorul pentru Ego.