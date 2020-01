În ultimile zile, un clip apărut pe site-urile de sport din SUA, îl arată pe West, dezbrăcat pe stradă, după ce ar fi fost implicat într-o bătaie. Fostul jucător pare afectat de problemele pe care le are, nerealizând ce i se întâmplă.

Fostul baschetbalist Delonte West, în vârstă de doar 36 de ani, are probleme grave de ordin psihic, el suferind de tulburare bipolară. În doar câțiva ani, fostul milionar a pierdut tot ce are, iar acum trăiește pe străzi.

I can’t believe this is Delonte West. @NBA please help him. pic.twitter.com/6e5LQbKlUj

— Gabrielle (@gfstarr1) January 21, 2020