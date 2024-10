Monden Despărțirea momentului la Hollywood. Logodnă anulată, după trei ani de relație







O nouă despărțire la Hollywood a fost anunțată de tabloidele americane. Zoe Kravitz și Channing Tatum ar fi pus capăt relației pe care o aveau de trei ani. Cei doi erau logodiți din 2023.

Despărțirea momentului la Hollywood. Logodnă anulată, după trei ani de relație

Despărțirea dintre Zoe Kravitz și Channing Tatum a luat prin surprindere lumea mondenă de la Hollywood, mai ales că cei doi păreau inseparabili. Mai multe surse au confirmat anularea logodnei și sfârșitul relației lor de trei ani, dar nici Kravitz, nici Tatum nu au comentat oficial știrea. Cei doi au fost văzuți împreună ultima dată pe 6 octombrie la o piesă de teatru în New York, iar de atunci actrița a fost fotografiată de mai multe ori fără inelul de logodnă, fie singură, fie alături de prieteni.

Povestea lor de dragoste a început în timpul filmărilor pentru „Blink Twice,” lansat pe 23 august, unde s-au cunoscut și s-au îndrăgostit. Tatum, vizibil emoționat de proiect, a vorbit despre colaborarea lor într-un interviu la „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.” „Crearea este, practic, limbajul nostru de iubire,” a spus Channing, sugerând că lucrul împreună a fost o expresie a afecțiunii lor.

În timpul aceluiași interviu, Channing a adăugat cu entuziasm că „filmul este pur și simplu ea, întreaga ei personalitate,” și a descris proiectul ca fiind „înfricoșător” în cel mai frumos mod. Declarațiile lui au stârnit o reacție de „awww” din partea publicului, iar Jimmy Fallon a mimat o lacrimă, încurajând emoția momentului.

Celebrul cuplu de la Hollywood s-a logodit în 2023

Zoe Kravitz și Channing Tatum și-au anunțat logodna în octombrie 2023, după o relație de doi ani care a început pe platourile de filmare ale filmului Blink Twice. Pelicula, regizată de Kravitz și avându-l pe Tatum în rol principal, a fost un punct de cotitură pentru cei doi, Kravitz declarând pentru GQ că actorul de la Hollywood a fost un sprijin esențial în acea perioadă, iar colaborarea lor profesională le-a consolidat și mai mult relația.

„Fie că mi-a făcut un ceai sau că mi-a turnat o băutură, a fost cu adevărat protectorul meu, iar asta a fost minunat și foarte dulce. Cred că dacă poți face așa ceva împreună, e un test bun. Și am ieșit din asta și mai puternici.”

Într-un interviu acordat revistei WSJ Magazine în luna august, Zoe Kravitz a dezvăluit că Channing Tatum a fost „prima ei opțiune” pentru rolul principal atunci când a organizat casting-ul pentru film, deși nu avuseseră ocazia să se cunoască personal înainte.

„Am simțit, chiar și de la distanță, înainte de a-l cunoaște, că este un feminist și că nu se teme să exploreze această zonă întunecată, pentru că el știe că nu este asta. De aceea am fost atrasă de el și am vrut să mă întâlnesc cu el. Și am avut dreptate. Sunt foarte recunoscătoare că acest film l-a adus în viața mea în acest fel”.

Nimic nu prevestea despărțirea

De asemenea, într-un alt interviu pentru publicația GQ, Zoe Kravitz a spus că ea și Channing Tatum împărtășesc numeroase pasiuni comune și că se simt extraordinar de bine în compania celuilalt.

„E pur și simplu un om minunat”, a spus Zoe Kravitz despre Channing Tatum. „Mă face să râd și amândoi iubim cu adevărat arta și să vorbim despre artă și să explorăm de ce facem ceea ce facem. Ne place să ne uităm la un film, să îl analizăm, să vorbim despre el și să ne provocăm reciproc”, a adăugat actrița.

Într-un interviu recent pentru Entertainment Tonight, Lenny Kravitz a comentat pentru prima dată logodna fiicei sale, Zoe Kravitz, cu actorul Channing Tatum. Artistul, în vârstă de 59 de ani, și-a exprimat susținerea pentru cuplu, declarând că este foarte fericit pentru cei doi.

„Asta e viața. Când familia ta este fericită, când copilul tău este fericit, asta este – m-am descurcat bine. Sunt binecuvântat”, a declarat Lenny Kravitz, potrivit publicației People.