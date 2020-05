Considerată drept una dintre cele mai sexy apariții din sportul românesc, Larisa Iordache l-a cunoscut pe Victor Simion în 2019, la scurtă vreme după despărțirea de gimnastul Roland Modoran, potrivit Romania TV. Cei doi au fost prieteni până în luna februarie când au hotărât că este momentul să avanseze în relație și s-au logodit.

După trei luni din momentul în care au decis să se logodească, se pare că și acesta a dispărut din viața gimnastei, cei doi hotărând să nu mai țină legătura, nici măcar pe conturile de socializare.

În prezent, Larisa Iordache se consoleaza cu prietenia fostului iubit, Roland Modoran, cu care se întâlnește aproape zilnic. Chiar dacă s-au despărțit în urmă cu aproape un an, potrivit spuselor gimnastei, ei au rămas în relații bune, mai ales că au cunoștințe comune, împreună cu care ies în oraș, cu diverse ocazii.

„Ne-am despărțit în iarnă, acum suntem foarte buni amici, ne comportăm ca doi oameni normali. A trecut ceva vreme, mă bucur că am putut să rămânem în relații foarte apropiate. Roland este gimnast, suntem toți o echipă și tot timpul când ieșim, ne înțelegem.

Ieșim în gașcă tot timpul, fete, băieți de la gimnastică, încercăm să ne ținem aproape. Eu și Roland ne întâlnim aproape zilnic, ieșim cu aceiași prieteni, avem puncte comune, nu aveam de ce să ne războim.

Nu mergea totul chiar atât de ok și am zis decât să mai treacă o perioadă de timp și să nu ne înțelegem și să nu fie ok între noi, mai bine acum decât mai încolo”, a declarat Larisa Iordache, conform sursei citate.

În vârstă de 23 de ani, gimnasta Larisa Iordache are un palmares destul de impresionant, cu 12 medalii europene, 4 mondiale și una olimpică, un bronz la Olimpiada de la Londra. Gimnasta s-a antrenat la Colegiul Național Sportiv „Cetate Deva”, iar mai apoi a ajuns la lotul olimpic de la Izvorani.

Începând din luna februarie 2019, ea se antrenează alături de celebrii tehnicieni Octavian Bellu și Mariana Bitang.