Arhiepiscopia Catolică din New York și avocații a aproximativ 1.300 de persoane care au declarat că au fost abuzate sexual de clerici au ajuns la un acord de despăgubire în valoare de 800 de milioane de dolari. Înțelegerea ar urma să pună capăt unui șir de procese care durează de peste șapte ani, potrivit Associated Press.

Arhiepiscopul Ronald Hicks a confirmat acordul printr-un e-mail transmis sâmbătă clerului, după ce avocații victimelor au făcut publică înțelegerea. Potrivit acestuia, acordul nu va deveni definitiv până la semnarea documentelor de către toate părțile, operațiune programată pentru 6 noiembrie.

Suma convenită reprezintă una dintre cele mai mari despăgubiri stabilite în urma acuzațiilor de abuz sexual care vizează o arhiepiscopie catolică din Statele Unite.

„Acordul unanim al supraviețuitorilor care au depus plângeri împotriva Arhiepiscopiei de New York marchează un moment puternic în căutarea dreptății”, a declarat Jeff Anderson, avocat care reprezintă persoane ce au depus peste 1.000 de plângeri împotriva Bisericii Catolice din statul New York.

Părțile au convenit asupra unui cadru pentru înțelegere în luna mai, însă acesta prevedea obținerea semnăturilor tuturor persoanelor care au depus cereri de despăgubire.

Acordul din New York vine după alte înțelegeri de amploare încheiate de arhiepiscopii catolice din Statele Unite, în urma acuzațiilor de abuz sexual comis de clerici.

În 2024, Arhiepiscopia din Los Angeles a acceptat să plătească 880 de milioane de dolari pentru aproximativ 1.000 de victime. Suma s-a adăugat celor 740 de milioane de dolari achitate anterior cu titlu de despăgubiri.

În iunie, Arhiepiscopia din San Francisco a convenit asupra unei înțelegeri de 395 de milioane de dolari, care vizează aproximativ 500 de procese referitoare la abuzuri comise de clerici.

De asemenea, în decembrie 2025, un judecător federal a aprobat un acord prin care Arhiepiscopia din New Orleans s-a angajat să plătească cel puțin 230 de milioane de dolari victimelor abuzurilor.

Arhiepiscopia Catolică din New York cuprinde cartierele Bronx, Manhattan și Staten Island, precum și șapte comitate situate la nord de oraș.

Instituția religioasă are aproximativ 2,5 milioane de credincioși catolici și administrează circa 300 de biserici și peste 150 de școli parohiale.