Descoperire revoluționară pentru sănătate. Organismul va lupta mai eficient împotriva bolilor

„Împreună cu interacțiunile definite anterior cu nucleozomii, rezultatele noastre oferă un model structural complet al reglării nucleare a cGAS”, scriu cercetătorii în lucrarea publicată, despre această descoperire.

A biological switch has been found that marks the enzyme cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) for deletion in places where an immune response isn’t required. The switch therefore stops the enzyme from attacking healthy cells. @Naturehttps://t.co/86Mdj5a6Pg

— James Drake (@jamesjpdrake) March 20, 2024