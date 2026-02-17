Social

Descoperă tigrul și iepurele într-o nouă aventură din colecția „Animale din sălbăticie”. Numărul 10, revistă și două figurine, de mâine la chioșcuri!

Comentează știrea
Descoperă tigrul și iepurele într-o nouă aventură din colecția „Animale din sălbăticie”. Numărul 10, revistă și două figurine, de mâine la chioșcuri!

Ești pregătit pentru o aventură de neuitat în inima junglei? Numărul 10 din colecția „Animale din sălbăticie” îl aduce în prim-plan pe tigru, una dintre cele mai impresionante feline din lume.

În paginile revistei, copiii descoperă cum trăiește tigrul, cum își folosește dungile pentru a se camufla și modul în care vânează. Fiecare pagină combină informația cu imagini expresive, menținând interesul copiilor de la început până la final.

Un element special al numărului este povestea ilustrată „Kim și Linda”, care care prezintă prietenia dintre o fetiță și un pui de tigru. Este o poveste caldă și ușor de urmărit, care face lectura mai captivantă și îi poartă pe cei mici într-o aventură plină de întâmplări frumoase.

Ca în fiecare număr al colecției, experiența nu se oprește la citit. Numărul 10 include două figurine – tigrul și iepurele – care încurajează jocul de rol și ajută copiii să recreeze scene din revistă sau să inventeze propriile aventuri. Astfel, informația este consolidată prin joacă.

Ce se schimbă de pe 25 februarie pentru turiștii români care vor să viziteze Marea Britanie. Cât trebuie să scoată din buzunar
Ce se schimbă de pe 25 februarie pentru turiștii români care vor să viziteze Marea Britanie. Cât trebuie să scoată din buzunar
Noile reguli RCA aduc penalizări mai dure și tarife de până la trei ori mai mari pentru unii șoferi
Noile reguli RCA aduc penalizări mai dure și tarife de până la trei ori mai mari pentru unii șoferi

Prin combinația dintre conținut educativ, poveste și elemente de joc, colecția „Animale din sălbăticie” rămâne o opțiune potrivită pentru părinții care caută activități fără ecrane, dar cu valoare reală pentru dezvoltarea copiilor.

Numărul 10 – Tigrul este disponibil începând de mâine, 17 februarie, la chioșcurile de ziare din toată țara. Preț: 29,99 lei.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:40 - Ce se schimbă de pe 25 februarie pentru turiștii români care vor să viziteze Marea Britanie. Cât trebuie să scoată di...
16:34 - China promite ajutor energetic Ucrainei, în timp ce SUA acuză Beijingul că susține indirect Rusia
16:25 - Nicușor Dan anunță schimbarea a zeci de ambasadori. Problema remarcată de președinte la nivelul diplomației
16:17 - Cel mai frumos vis se poate transforma imediat într-un coșmar. Mai mulți români au fost păcăliți cu pachete de vacanț...
16:10 - Noile reguli RCA aduc penalizări mai dure și tarife de până la trei ori mai mari pentru unii șoferi
16:01 - Numirea șefilor serviciilor, în pregătire. Nicușor Dan: Am cinci nume pe fiecare listă

HAI România!

Nicușor Dan sfidează „Sistemul” și pleacă la Washington. Curaj nebun sau sinucidere diplomatică?
Nicușor Dan sfidează „Sistemul” și pleacă la Washington. Curaj nebun sau sinucidere diplomatică?
Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale