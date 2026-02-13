Social

Descoperă Grecia în numărul 11 al colecției „Monede și bancnote autentice din toată lumea”. Revistă, monede autentice și fișă numismatică. De luni, la chioșcuri!

Comentează știrea
Descoperă Grecia în numărul 11 al colecției „Monede și bancnote autentice din toată lumea”. Revistă, monede autentice și fișă numismatică. De luni, la chioșcuri!
Din cuprinsul articolului

În numărul 11 al colecției „Monede și bancnote autentice din toată lumea”, descoperi Grecia, leagănul democrației și una dintre cele mai influente civilizații din istorie.

Revista prezintă evoluția Greciei din perioada arhaică și clasică, când monedele din argint au devenit un element central al schimburilor comerciale, până la epoca modernă. Sunt explicate rolul orașelor-stat, apariția sistemelor monetare și influența pe care Grecia a avut-o asupra întregii lumi mediteraneene.

Acest număr include și repere culturale și istorice majore: Acropola din Atena și templele antice, mitologia greacă și legenda regelui Midas, perioada bizantină și transformările moderne ale statului elen.

Drahma greacă, o monedă cu tradiție

Piesa centrală a numărului o reprezintă monedele autentice de 5 și 20 drahme, emise în perioada modernă. Revista explică detaliile de pe avers și revers, simbolurile reprezentate și contextul istoric al emiterii lor. Drahma a fost moneda Greciei până la adoptarea euro în 2001.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  14-15 februarie 2026. Despre Yeti
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  14-15 februarie 2026. Despre Yeti
Medicii care lucrează la privat în timpul programului de la stat ar putea fi concediați. Rogobete: Trebuie să încetăm cu acest fenomen
Medicii care lucrează la privat în timpul programului de la stat ar putea fi concediați. Rogobete: Trebuie să încetăm cu acest fenomen

Fișa numismatică inclusă oferă informații esențiale despre caracteristicile tehnice ale monedelor, facilitând identificarea și păstrarea lor în condiții optime.

Colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea” este concepută ca o călătorie pe cinci continente, fiecare număr fiind dedicat unei țări și incluzând o revistă educativă cu informații istorice și culturale, piese monetare autentice și fișe numismatice dedicate.

Începând de luni, 16 februarie, numărul 11 este disponibil la chioșcurile de ziare și la punctele de difuzare a presei din toată țara. Preț: 39,99 lei.

Numerele anterioare ale colecției sunt încă disponibile la chioșcuri, astfel încât poți recupera oricând piesele lipsă și îți poți completa colecția.

Următorul număr apare luni, 2 martie. Colecționează-le pe toate!

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:00 - Puzzle-ul digital al tragediei din Canada. Firul întunecat al indiciilor de pe rețelele de socializare
19:52 - Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății din SUA, a explicat de ce nu se teme de microbi: Am prizat cocaină de pe ...
19:47 - Secretul siluetei impecabile a Victoriei Beckham
19:40 - Marcel Ciolacu, chemat de consilierul lui Bolojan să clarifice cum a fost folosit Fondul de Rezervă în mandatul său
19:32 - Un obiect banal care i-ar fi putut salva viața femeii care a ars de vie în mașina electrică. Explicația lui Titi Aur
19:21 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  14-15 februarie 2026. Despre Yeti

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale