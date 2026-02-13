Descoperă Grecia în numărul 11 al colecției „Monede și bancnote autentice din toată lumea”. Revistă, monede autentice și fișă numismatică. De luni, la chioșcuri!

Din cuprinsul articolului Drahma greacă, o monedă cu tradiție

În numărul 11 al colecției „Monede și bancnote autentice din toată lumea”, descoperi Grecia, leagănul democrației și una dintre cele mai influente civilizații din istorie.

Revista prezintă evoluția Greciei din perioada arhaică și clasică, când monedele din argint au devenit un element central al schimburilor comerciale, până la epoca modernă. Sunt explicate rolul orașelor-stat, apariția sistemelor monetare și influența pe care Grecia a avut-o asupra întregii lumi mediteraneene.

Acest număr include și repere culturale și istorice majore: Acropola din Atena și templele antice, mitologia greacă și legenda regelui Midas, perioada bizantină și transformările moderne ale statului elen.

Piesa centrală a numărului o reprezintă monedele autentice de 5 și 20 drahme, emise în perioada modernă. Revista explică detaliile de pe avers și revers, simbolurile reprezentate și contextul istoric al emiterii lor. Drahma a fost moneda Greciei până la adoptarea euro în 2001.

Fișa numismatică inclusă oferă informații esențiale despre caracteristicile tehnice ale monedelor, facilitând identificarea și păstrarea lor în condiții optime.

Colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea” este concepută ca o călătorie pe cinci continente, fiecare număr fiind dedicat unei țări și incluzând o revistă educativă cu informații istorice și culturale, piese monetare autentice și fișe numismatice dedicate.

