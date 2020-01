„La data de 19 ianuarie a.c., polițiștii de investigare a criminalității economice efectuează 21 de percheziții domiciliare la locuințele unor persoane și la sediile unor societăți comerciale de pe rază județelor Mehedinți, Hunedoara, Timiș, Prahova și a municipiului București și pun în aplicare 18 mandate de aducere.

Acțiunea are loc în cadrul unui dosar penal instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mehedinți, sub supravegherea Prachetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat, cauzat bugetului de stat este de 26.692.920 lei (circa 5,5 milioane de euro – n.red.)”, informează IPJ Mehedinți.

Din cercetări a rezultat că, începând cu anul 2018 până în prezent, persoanele bănuite ar fi constituit și aderat la un grup infracțional organizat având că scop obținerea unor bonificații de la organizația de profil, pentru activități fictive de reciclare a deșeurilor din plastic, PET și sticlă.

Astfel, aceștia ar fi întocmit documente fictive pentru patru societăți comerciale, consemnând în fals activități de colectare, transport și predare în vederea reciclării deșeurilor, documente pe care care le-ar fi predat organizației de profil în vederea obținerii de bonificații, determinându-i pe reprezentanții acestor societăți să se sutragă de la plata taxelor datorate bugetului de stat.

La acțiune participa polițiști din cadul I.G.P.R.-Direcția de Investigare a Criminalității Economice și inspectoratele de poliție ale județelor Mehedinți, Hunedoara, Timiș și Prahova.

