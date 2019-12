Emanuel Ungureanu va depune o plângere penală la Parchetul General, luni, la ora 10:00, în legătură cu incendierea pe masa de operație a pacientei operată la Spitalul Floreasca de o echipă coordonată de profesorul Mircea Beuran.

O femeie în vârstă de 66 de ani a ars de vie pe masa de operație la Spitalul Floreasca, dezvăluie Emanuel Ungureanu, deputat USR, într-o postare pe Facebook.

Uluitoarea întâmplare s-a petrecut pe 22 decembrie, însă abia acum s-a aflat despre ea. „Pacienta a ars ca o torță câteva secunde, până ce o asistentă a aruncat un lighean de apă peste masa de operație”, a povestit deputatul Ungureanu.

Acuzat că a fost cel care a provocat incendiul, profesorul Mircea Beuran se apără, afirmând că în acea zi nu a efectuat nicio intervenție chirugicală, el nefiind, de fapt, în spital pe 22 decembrie!

„Eu am intrat în programul operator după ce trecuse evenimentul cu arsul si pacienta fusese mutată dintr-o sală în altă țară. Echipa am găsit-o șocată, speriată de evenimentul respectiv. Am continuat operația operația și am finalizat-o.(…) Am parafat protocolul operator. Au exista încă 2 chirurgi. Aceștia au fost acolo. Regula este ca cel cu grad cel mai mare – operând și finalizând operația am pus această parafă. Lipsa de parafă nu înseamnă ca nu sunt trecuți, ei (cei doi chirurgi n.r.) sunt trecuți”, spune medicul Mircea Beuran, la Digi24.

„S-a început intervenția chirurgicală, nu era o problemă să fiu neapărat acolo. Era o bolnavă pe care eu am operat-o în urmă cu o săptămână. Un caz foarte critic, un caz oncologic, pe care nu a vrut nimeni să-și asume niciun risc. La rugămintea unor colegi am intrat și am operat. A făcut o complicație severă, o hemoragie. Atâta timp cât m-am deplasat eu trecuse evenimentul. Se poate verifica foarte bine venirea mea în spital pentru că sunt camere și la intrarea în spital, există protocoale de terapie intensivă. Plus că imediat după terminarea intervenției am luat legătura cu coordonatorul blocului operator, cu familia. Nu a căutat nimeni nici să mușamalizeze, nici să ascundă”, explică medicul.

„O echipă tehnică trebuie să facă o evaluare a aparatului, nu e un caz singular. Se cunoaște și în literatura de specialitate, sunt sesiuni în congrese la care discută”, adaugă Mircea Beuran.

