„Văd ca acum se pune in discuție din nou, sa cerem un referendum pentru castrarea chimica a pedofililor și violatorilor. Cum așa, când eu am depus de 4 ani inițiativa legislativă privind castrarea chimica a pedofililor și violatorilor, și zace în Parlament, și a primit aviz negativ de la Ministerul Justiției în timp? Iar aceasta lege exista de 60 ani în SUA, și acum in marea majoritate a țărilor europene inclusiv in R. Moldova”, a scris Cătălin Rădulescu, sâmbătă, pe Facebook.

Deputatul PSD a mai scris că deși în ultimii 7 ani a avut inițiative legislative „controversate” și „hulite de unii sau de alții”, proiectele au fost ulterior cerute de majoritatea românilor.

El a mai adăugat că deși nu știe dacă a fost „un vizionar”, inițiativele sale s-au dovedit a fi necesare și solicitate de toată lumea: „Nu știu dacă am fost un vizionar, dar știu sigur ca toate aceste inițiative depuse de mine mai devreme sau mai târziu au fost necesare , utile și cerute de toți. Așa că, le cer tuturor colegilor din coaliția PSD-ALDE cât și oricăror colegi parlamentari ai altor partide, președintelui Camerei, liderilor Camerei și Senatului, conducerii Camerei și Senatului să introducem urgent în procedură de urgență dezbaterea și adoptarea acestei legi de prevenție medicală care să ne ferească copiii de pedofili și violatori”.

