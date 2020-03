Reamintim că deputatul Banias a făcut împreună cu mai mulți parlamentari testul de coronaviruș iar trei dintre aceștia au fost diagnosticați pozitiv.

„Mi-am făcut acest test sâmbătă, la Parlament, unde și-au făcut toți colegii. Nu aveam simptome, și dacă nu făceau toți colegii, nu aș fi făcut. După ce am fost diagnosticat, am așteptat să fiu ridicat de la domiciliu și dus la spital. Azi dimineață am transmis DSP o listă cu toate persoanele cu care am intrat în contac. Începe o anchetă epidemiologică. Soția mea este acasă, a fost și ea testată”, a declarat Mircea Banias la România TV.

Banias a mai spus că a venit la Parlament, sâmbătă, în jurul prânzului, cu maşina pentru a vota Guvernul Orban, şi-a făcut testul şi a votat.

„Nu am stat mai mult de câteva zeci de minute”, a mai spus el.

Mircea Banias este al treilea parlamentar depistat pozitiv cu coronavirus, după senatorul PNL Vergil Chițac și deputatul liberal Lucian Heiuș. Deputatul confirmat cu coronavirus este unul dintre cele 184 de cazuri de îmbolnăvire la nivel național.

