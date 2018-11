DEMISIA care zguduie PSD. Un deputat RENUNȚĂ la o FUNCŢIE plătită cu peste 10.000 de EURO

Deputatul PSD Sorin Bota a anunţat conducerea Parlamentului, că renunţă la funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, în care a fost învestit de plenul reunit din 14 noiembrie.





„Prin prezenta va aduc la cunostinta demisia mea din functia de vicepresedinte al Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara, functie cu care am fost investit prin votul celor doua Camere, in plenul reunit din 14 noiembrie 2018. Mentionez ca imi voi continua activitatea parlamentara, ca deputat in cadrul Camerei Deputatilor”, scrie Bota, în scrisoarea transmisă Birourilor Permanente.

„Trebuie să reluăm procedura (pentru numirea unui vicepreşedinte la ASF) . Avem termen o săptamâna pentru depunerea candidaturii şi încă o săptâmană pentru întocmirea raportului de către comisie”, a precizat secretarul Camerei Deputaţilor Georgian Pop, după şedinţa Birourilor permanente reunite.

Pe 14 noiembrie, plenul comun al Parlamentului a validat noua conducere a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Sorin Bota fusese desemnat vicepreşedinte pentru sectorul Instrumente Financiare şi Piaţa de Capital. Potrivit CV-ului postat pe site-ul Camerei Deputaţilor, Bota este doctor în inginerie şi economist, scrie ziare.com.

