Deputatul PNL, Robert Sighiartău, atac fără precedent la PSD. Planul de lichidare de la guvernare

Deputatul Robert Sighiartău susține că Marcel Ciolacu are un interes personal de a menține PNL sub pragul de 10% în sondaje. Și asta pentru a-și consolida șansele de a deveni președintele României.

Deputatul a făcut aceste declarații în contextul în care PNL a subliniat că poziția sa nu reflectă opinia oficială a partidului. Această distanțare intervine în urma criticilor exprimate de Sighiartău la adresa PSD.

„Domnul Marcel Ciolacu folosește PNL pentru a ajunge Președintele României, are nevoie de un PNL slab, sub 10%, pe la 7%. De aceea PNL trebuie să repare ce a stricat în ochii electoratului, noi am adus PSD la guvernare, noi trebuie să dăm PSD afară”, a declarat Robert Sighiartău.