Social Deplasări pe banii statului. Președintele Institutului Cultural Român l-a întrecut pe Iohannis







Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român, a reușit să îl întreacă pe Iohannis. În doi ani, el ar fi efectuat nu mai puțin de 60 de călătorii pe banii instituției. Deși unele dintre acestea au fost justificate de atribuțiile sale, multe deplasări ar fi vizat evenimente minore, unde prezența conducerii ICR nu era necesară. Costul total al acestor deplasări a depășit 414.000 de lei.

Liviu Jicman, zeci de deplasări pe banii instituției

Liviu Jicman a preluat conducerea Institutului Cultural Român în 2021 și a început să călătorească la scurt timp după numirea în funcție. În primii doi ani, el a efectuat peste 30 de deplasări, pentru care instituția a cheltuit peste 120.000 de lei.

Cel mai mare număr de călătorii a fost înregistrat în 2023, când a avut 28 de deplasări. În 2024, Liviu Jicman a avut 31 de călătorii. Anul 2025 a început în același ritm, cu o vizită în Statele Unite ale Americii încă din ianuarie, care a costat 28.308 lei.

Călătorii în perioada vacanței de vară

Lunile cu cele mai multe deplasări au fost iunie și iulie 2023. În septembrie 2023, directorul ICR a avut patru deplasări. În lunile mai, iulie și septembrie 2024, Liviu Jicman a avut câte cinci deplasări.

Potrivit surselor din cadrul Institutului Cultural Român, o parte dintre acestea ar fi avut loc în timpul vacanțelor de Paște sau în perioada verii, arată Buletin de București.

Liviu Jicman, numeroase deplasări în străinătate

Institutul Cultural Român are 20 de reprezentanțe internaționale. Acestea sunt situate în Europa, Japonia și Statele Unite ale Americii.

Președintele Institutului Cultural Român, având rang de ministru, are rolul de a reprezenta instituția atât la nivel național, cât și internațional. Conform regulamentului, președintele nu este care poate reprezenta instituția.

Vicepreședinții, secretarul general, secretarul general adjunct, directorii generali, directorii și alți membri ai compartimentelor din structura organizatorică au, de asemenea, atribuția de a reprezenta instituția în relațiile cu administrația centrală sau locală, organizații, ONG-uri, instituții și companii, atât în țară, cât și în străinătate.

Costuri pentru instituție

Liviu Jicman ar fi preferat să meargă personal chiar și la evenimente care nu cereau prezența conducerii de la București, mai arată sursa.

În perioada 19-22 noiembrie 2024, Liviu Jicman a participat în Belgia și Luxemburg la primele două concerte din turneul Bridges Across Europeal Corului Madrigal, organizat cu ocazia Zilei Naționale. Costul acestei călătorii s-a ridicat la 7.721 de lei.

În iulie 2024, președintele ICR a fost prezent în Franța, unde România are deja o reprezentanță, pentru a asista la Concertul Operei Naționale București de la Versailles, desfășurat în contextul Jocurilor Olimpice. Deplasarea, care a durat doar o zi, a costat 5.541 de lei.

Tot în luna iulie, Liviu Jicman a călătorit în Austria pentru a participa la expozițiile All the Future Ahead a Ioanei Nemeș și Into the Woods de Anca Benera și Arnold Estefan, organizate în colaborare cu ICR la Klima Biennale Wien. Această vizită a durat cinci zile, iar costul total a fost de 7.032 de lei.