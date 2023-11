Denzel Washington revine în forță. După „Equalizer”, îl va întruchipa pe Hannibal

Denzel Washington revine cu un nou film pe Netflix. După „Training Day” şi „Equalizer”, Denzel Washington şi Antoine Fuqua vor face din nou echipă. Actorul şi regizorul vor lucra la un film despre generalul cartaginez Hannibal.

Denzel Washington va juca rolul unuia dintre cei mai măreți lideri militari

Netflix a făcut anunțul cu privire la Denzel Washington luni seara şi spune că marele actor revine în forţă un nou lungmetraj.

„Denzel Washington a jucat polițiști corupți, foști jucători de baseball, piloți beți și pe Thane of Cawdor (se referă la filmul The Tragedy of Macbeth din 2021 în care Washington a interpretat rolul principal); acum el îl va aborda pe unul dintre cei mai măreți lideri militari din istoria scrisă”, scrie Netflix în anunțul său.

Scris de John Logan („Aviator”, „Gladiator”), acest lungmetraj istoric va urmări „viaţa reală a războinicului Hannibal. Liderul a fost considerat unul dintre cei mai mari comandanţi militari din istorie şi bătăliile importante pe care le-a dus împotriva Republicii Romane în timpul celui de-al doilea război punic, se arată în comunicat.

Celebrul actor mai lucrează la un film

Pe lângă acest proiect, actorul mai lucrează la un film. Este continuarea la filmul „Gladiator”, al lui Ridley Scott. Filmul este programat să fie lansat în noiembrie 2024.

Denzel Washington. Sursa foto: Netflix

Întrerupte de greva actorilor din Statele Unite, filmările în Maroc urmează să fie reluate cu Paul Mescal, Connie Nielsen, Derek Jacobi, Djimon Hounsou, Joseph Quinn, Fred Hechinger şi Pedro Pascal.

La rândul său, Antoine Fuqua va regiza în curând un film biografic despre Michael Jackson, care va fi interpretat pe ecran de nepotul artistului în vârstă de 26 de ani, Jaafar Jackson. Cu acest film, Antoine Fuqua ne asigură că va evoca „binele, răul şi urâtul”, precum şi zonele întunecate din viaţa starului pop.

Denzel Washington are două premii Oscar

Pentru actorul american, câștigătorul a două Premii Oscar pentru rolurile sale din lungmetrajele Glory(1989) și Training Day, acesta este primul rol acceptat după lansarea în cinematografe a celui mai nou film al său, thriller-ul de acțiune Equalizer 3, care a avut premiera în luna septembrie.

Regizorul Antoine Fuqua, cel care a regizat toate cele trei filme Equalizer și a colaborat cu Denzel Washington și pentru pelicula Training Day, a fost cooptat de către Netflix pentru a regiza viitorul lungmetraj.