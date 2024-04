International Denkov - Circulă zvonuri că DANS acoperă canale de droguri







Droguri la nivel înalt. „De mult timp circulă zvonuri cum că Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (DANS) acoperă canale de droguri. Pentru mine, este foarte ciudat ca tocmai Petia Bankova să fie pusă sub acuzare că a acoperit canale de droguri. Este foarte important ce se întâmplă, ca să nu se dovedească că o atacă pentru că își face treaba”, a spus premierul bulgar demisionar Nikolai Denkov, răspunzând la întrebări ale cetățenilor pe Facebook.

"De când a fost numită ea șefă a Agenției Vamale, a existat o cantitate record de droguri confiscate şi contrabandă. Ea a fost angajată a DANS, așa că nu m-ar mira să aud că deţine informații pe care le poate folosi. În Agenţie există o "pată oarbă" în ceea ce priveşte corupția”, a adăugat el. Denkov a precizat că nu a vorbit niciodată cu Bankova, dar a descris-o ca pe o persoană cu o reputație excelentă.

Droguri la nivel înalt în Bulgaria

Denkov a explicat că a cerut oficial informații de la DANS cu privire la caz. „Pentru a le primi, am nevoie de o autorizaţie specială de la Parchetul Sofia, căruia i-am trimis deja o scrisoare. Nu avem o coordonare între instituții. Conducerile nu sunt numite de mine, deci nici criticile nu au de ce să fie la adresa mea. Dacă iese o acuzație și există dovezi împotriva Petiei Bankova, ea va fi responsabilă", a subliniat el.

Potrivit spuselor lui Denkov, rotația la guvernare a eșuat pentru că cineva între Borisov și Peevski a vrut alegeri. "Principalele dispute au fost dacă suntem gata să semnăm o înţelegere în care reformele să aibă termene. Cealaltă parte nu a vrut asta. Dacă vorbim de un nume de ministru, de ce ne este transferată nouă vina? Atât de important este Kalin Stoianov, încât să mergem la alegeri? Am spus acum 10 luni că doar eu și Maria Gabriel ne vom schimba în timpul rotației la guvernare. Am propus partidului GERB ca ministrul Kalin Stoianov să rămână, dar să nu fie schimbați şi alți miniștri. Partidul nu a acceptat asta, au vrut să aducă miniștri fără control și acord”, a subliniat Denkov.

„Dacă ar fi după mine, i-aș schimba pe amândoi”

Potrivit acestuia, cabinetul ar avea aceeași componență dacă ar avea acum ocazia să propună nume de miniștri. "Miniștrii culturii, educației, inovației și creșterii și turismului au fost propuși de Maria Gabriel. Kalin Stoianov a fost menționat pentru prima dată de Boiko Borisov. Iolovski a fost propus de Bojidar Bojanov, ei au lucrat împreună. Dacă ar fi fost după mine, i-aș fi schimbat pe amândoi. Ministerul guvernării electronice nu este într-o stare bună, asta pentru că ministrul nu reușește să organizeze echipa. Oamenii pleacă, sunt probleme. Iolovski a îndeplinit dorința GERB ca aparatele de vot la alegerile locale să fie scoase, el este sub controlul lor, de ce ar trebui să-l schimbe? Aud că va rămâne în guvernul interimar, până la urmă vin alegerile din nou", a explicat el.

Premierul a vorbit despre ce s-a făcut în a zecea lună suplimentară de guvernare și a făcut un bilanț înainte de a preda puterea. "Continuăm-Schimbarea - Bulgaria Democrată (PP-DB) nu are loc în guvernul interimar, sunt îngrijorat cu privire la modul în care se va acționa în timpul alegerilor. Este prea devreme să spun dacă voi fi din nou prim-ministru. Eu și Maria Gabriel am avut întotdeauna o bună comunicare și am avut discuţii bune. Este o problemă când cealaltă parte spune că nu are mandat să ia decizii", crede Denkov.

Afirmația lui Delian Peevski că poate exista un guvern fără GERB, dar cu sprijinul „Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democrată”, este o manipulare, a mai spus premierul bulgar. El a adăugat că nu există nicio șansă pentru un guvern în care el să fie implicat, iar Peevski să aibă un rol de lider.

Banii de droguri au fost folosiți pentru a cumpăra alegeri

"Bankova avea informații că cu banii de droguri, care au fost reținute într-un port privat din Burgas cu un transport de banane, urmau să fie folosiți pentru a se cumpăra alegeri. Cineva s-a asigurat că ea nu își va face treaba", a spus în același timp Adelina Natina, avocata Petiei Bankova, şefa Agenţiei Vamale. "Deocamdată, doamna Bankova nu este reținută oficial. Așteptăm să se ia o decizie cu privire la ceea ce se va întâmpla. Există modalități procedurale prin care o persoană se poate afla într-o încăpere fără a fi reținută. Ea se află la Comisia pentru Combaterea Corupţiei şi Confiscarea Averii Dobandite Ilicit, din Piața "Sveta Nedelia". Acolo nu există nicio arestare și ea nu este reținută”, a explicat avocatul.

Natina a mai explicat: "Potrivit Codului de Procedură Penală, atunci cand se efectuează o percheziţie, se anunţă ce anume se caută. Au căutat bani în birou, iar la ea acasă documente oficiale. Nu au găsit nimic. Au fost ridicate notiţe personale, care nu au legătură cu munca ei, ci sunt legate de studiile sale în psihologie. I-a fost confiscat contractul de credit de consum al soțului. De la birou i-au fost ridicate documente de serviciu, în care Petia Bankova a descris în însemnări personale cum să destructureze canalele care acţionează. Ea are un număr record de canale prinse pentru activități legate de droguri și corupție”, a adăugat avocata Petiei Bankova. Potrivit avocatei, Bankova a refuzat să distrugă oameni, lucru pentru care a primit ordine de la conducere.

