Este cunoscut faptul că tatăl celebrei jurnaliste Denise Rifai este un arhitect iordanian, dar căruia nu i-a plăcut niciodată să se expună public prea mult.Invitată în emisiunea „Dosare de presă”, la EVZ TV, la întrebarea lui Mirel Curea, „De câte ori ai fost în țara tatălui tău?”, Denise a reacționat prompt.

„În Iordania? În țara mea. E țara mea, e poporul meu. Am fost de foarte multe ori. Nu știu să număr că am fost tot timpul. De foarte multe ori. M-am dus la casa tatălui meu, dar am fost și singură. Bunicii nu mai trăiesc.

Dar nu tot timpul simt nevoia să văd familia, pentru că, câteodată, m-am dus și singură. E o țară foarte frumoasă. Eu iubesc România, să nu se înțeleagă greșit. Eu nu vreau să trăiesc în altă țară. Eu sunt cetățean român, dar acolo mă simt acasă. Deci e diferență. Mă simt acasă.

Pe stradă, de exemplu, nimeni nu-și dă seama că nu sunt de acolo. Femeile de acolo, toate rudele, mă tratează cu respect, cumva, parcă sunt o prințesă”, a spus Denise Rifai.