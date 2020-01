Un capitol aparte din interviul pe care Denise Rifai i l-a acordat jurnalistului Mirel Curea în cadrul emisiunii „Dosare de presă”, a fost cel al gafelor.

Mirel Curea a întrebat-o pe Rifai ce a vrut să spună cu întrebările „De ce sunt murdare șinele de tramvai” și „Cum ar fi putut să fie prevenit un cutremur”.

Rifai a lămurit gafa care a dus-o în top

Întrebările cu pricina au „clasat-o” cumva pe jurnalista de la Realitatea într-o poziție superioară într-un posibil top al celor mai tari gafe TV.

”Aia cu cutremurul, eram într-o emisiune pe la ora 1, 2 în zi, era un breaking news și am vrut să zic dacă ar fi putut fi prevăzut. Astea sunt alea de direct de îți scapă. Am vrut să întreb dacă putea fi prevăzut, nu prevenit. Asta e unica mea gafă”, a spus Rifai, referindu-se la întrebarea despre prevenirea cutremurului.

Povestea cu șinele de tramvai

În legătură cu șinele de tramvai și cine ar trebui să le curețe, Denise Rifai și-a amintit că „l-am întrebat pe Constantin Hagiu, parcă de la sectorul 2, dacă știe cine trebuie să curețe șinele de tramvai, pentru că era o rubrică cu întrebări tematice, cu chichițe, de gospodăreală. Că ei sunt foarte împărțiți și acolo ține de STB. Și pentru că am deranjat multe capete luminate în statul român în acea campanie electorală, au început mișcarea asta mizerabilă de decredibilizare a mea, că sunt o proastă, că pun întrebări stupide… Nu e nicio întrebare proastă. Întrebările sunt corecte, ale tuturor cetățenilor pentru niște agarici care vor să conducă bugetele statului român, adică să facă bănuți.”

„Organizațiile teroriste nu trebuie asociate cu lumea musulmană”

Un alt caz are legătură cu modul în care clasa politică își organizează planurile. Întrebată ce a vrut să spună cu „statul evreu a inventat Al-Qaida”, Denise Rifai a povestit pe larg cum au stat lucrurile:

„Nu am spus asta niciodată. Era Radu Magdin în emisiune, ora 17, ora 18. Și era Victor Ponta premier, Radu Magdin, consilier al premierului, în platou alături de mine și era Charlie Hebdo sau ceva. Și eram live. Și am început să vorbim de organizațiile teroriste și am zis că ar trebui făcută o discuție largă, pentru că nu trebuie asociată cu lumea musulmană și asta susțin și astăzi și până mor așa o să susțin. Organizația teroristă nu are legătură cu lumea musulmană, are legătură cu interese, bani și nicio treabă cu nicio religie. Și nu știu cum am făcut eu vorbire că ar trebui să trecem să analizăm cine sunt cei care finanțează tipul acesta de organizații teroriste. Și am spus pe gura mea să nu-i numim aici pe cei din poporul evreu, vrând tare mult, pentru că întotdeauna s-a încercat o alipirea a mea de zona asta de antisemitism. Și au tăiat, au scos din context. Nici nu s-a terminat emisiunea, că deja era montată. Și dacă dai să vezi materialul pe larg, este o nebunie. Tocmai, eu fiind fată de arab, din lumea arabă, n-am vrut să se zică că aș sugera vreo treabă, chiar am fost excesiv de prudentă. Și am spus, dar nu a vrut nimeni să audă. Am dat nenumărate comunicate, am ieșit public. E o porcărie. E o mare mizerie. (…) Dacă așa se joacă politica…, eu am învățat din experiența asta. Asta e. mergem mai departe.”

