Inclus, pentru prima dată, de antrenorul principal al Parmei, Roberto D’Aversa, în formula de start a galben – albaştrilor, fostul atacant al formaţiei patronate de Gigi Becali a suferit o accidentare în prima repriză a partidei de joi. Vârful român a acuzat stări de ameţeală în urma unei ciocniri cu Alessandro Bastoni şi a necesitat mai multe îngrijiri din partea staff-ului medical.

„Chiar dacă a fost înlocuit prematur în meciul cu nerazzurrii, în mod normal nu mai există niciun fel de probleme medicale în cazul lui Denis Man” au scris jurnaliştii de la site-ul parmalive.it.

Românii nu l-au mulţumit deloc pe antrenorul Parmei

Cei doi internaţionali tricolori din lotul grupării clasate pe penultima poziţie a campionatului italian nu l-au impresionat deloc pe D’Aversa, prin evoluţia lor din duelul cu golgheterul belgian Romelu Lukaku şi ceilalţi coechipieri ai săi.

„Man a avut ocazii importante în prima repriză a partidei cu Inter. Trebuie să arătăm mult mai multă hotărâre pe faza de atac. Valentin Mihăilă putea, de asemenea, în câteva rânduri, să şuteze spre poartă, dar nu a făcut-o” a analizat tehnicianul în vârstă de 45 de ani prestaţia celor doi fotbalişti din România.

D’Aversa crede încă în salvarea de la retrogradare

Trupa de pe „Stadio Ennio Tardini” trece printr-o pasă neagră, de şaptesprezece meciuri consecutive fără nicio victorie, însă D’Aversa rămâne încrezător că elevii săi au armele necesare pentru a ieşi din această situaţie delicată şi a scăpa de retrogradarea în Serie B.

„Nu văd de ce nu am putea să evităm retrogradarea, mai ales dacă ţinem cont de modul în care am jucat împotriva lui Inter. Echipa s-a prezentat bine şi îmi pare rău că nu am obţinut niciun punct. Să nu uităm că, în acest moment, jucăm fără un vârf autentic. Pelle şi Inglese nu sunt încă pregătiţi 100%” a găsit principalul Parmei câteva explicaţii pentru rezultatele mai puţin fericite obţinute de căpitanul Juraj Kucka şi compania.