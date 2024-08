Sport Denis Alibec s-a reîntors la Farul Constanța. Condițiile pe care i le-a impus lui Gică Hagi







Farul Constanța are o veste bună pentru fani. Echipa a anunțat joi, 8 august, că Denis Alibec, unul dintre cei mai talentați atacanți români ai generației sale, a revenit la clubul constănțean. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani a semnat un contract valabil pentru un an, cu opțiunea de prelungire pentru încă un sezon.

Farul este echipa de suflet a lui Denis Alibec

„Sunt extrem de bucuros că am revenit acasă. Farul este echipa mea de suflet și am venit cu dorința de a aduce echipa acolo unde îi este locul, în topul fotbalului românesc. Am mare încredere în colegii mei și sunt convins că putem obține rezultate remarcabile în acest sezon,” a declarat Denis Alibec după semnarea contractului.

Denis Alibec este un produs al Centrului de Copii și Juniori de la Farul Constanța, unde a debutat în Liga 1 la doar 17 ani, într-un meci împotriva echipei Oțelul Galați, pe 27 septembrie 2008, meci care s-a încheiat la egalitate, 1-1.

De atunci, cariera sa a evoluat semnificativ, purtând tricourile unor cluburi importante din Europa și Asia, inclusiv Internazionale Milano (Italia), KV Mechelen (Belgia), Bologna (Italia), Atromitos (Grecia), Kayserispor (Turcia) și Muaither (Qatar). În România, Alibec a jucat pentru echipe de top precum Astra Giurgiu, FCSB și CFR Cluj.

Parcurs impresionant al internaționalului român

Palmaresul lui Denis Alibec este unul impresionant, cu trei titluri de campion național, câștigate cu Astra Giurgiu (2016), CFR Cluj (2022) și Farul Constanța (2023). De asemenea, Alibec are în vitrina sa un trofeu al Cupei României, obținut în 2014 cu Astra Giurgiu, și a fost numit Fotbalistul Român al Anului în 2016.

Pe plan internațional, Alibec a bifat 39 de selecții și a marcat cinci goluri pentru echipa națională a României, participând la două Campionate Europene, în 2016 și 2024, arată comunicatul clubului constănțean.

Revenirea sa la Farul Constanța este privită cu optimism de către fani și oficiali, aceștia sperând că experiența și calitățile sale vor aduce un plus echipei în lupta pentru titlu în sezonul viitor.