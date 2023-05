Denis Alibec, performanță unică în fotbalul românesc. Atacantul a izbucnit în lacrimi la finalul meciului Farul – FCSB

Denis Alibec (32 de ani) a trăit chinuitor meciul dintre Farul Constanța și FCSB (scor 3-2). Atacantul dobrogenilor nu a avut drept de joc, fiind suspendat după eliminarea din jocul cu CS „U” Craiova. După fluierul final al confruntării de la Ovidiu s-a descătușat și a izbucnit în plâns. Alibec a devenit campion al României și a bifat a treia oară o astfel de performanță.

Interesant este că fotbalistul a pus mâna pe trofeu cu trei echipe diferite, din provincie: 2016 cu Astra Giurgiu, 2022 cu CFR Cluj, 2023 cu Farul.

Denis Alibe a suferit pe margine

La final, în timp ce coechipierul său, Ionuț Larie, acorda un interviu, Alibec a luat un microfon și a jucat rol de reporter. A urmat dialogul:

Denis Alibec: „Sali, ce părere ai despre cum ai jucat în această seară?”

Enes Sali: „I-am spart”

Alibec: „Ce, mă?”

Sali: „I-am spart!”

Alibec: „Da? Care a fost cel mai bun jucător de pe teren?”

Sali: „Eu”.

Alibec: „Bravo, tată!”.

Denis Alibec a spus că a fsot un chin să vadă meciul de pe margine, pentru că nu a putut să-și ajute echipa.

„E cel mai frumos titlu”

Rău de tot, rău de tot (n.r. cum a trăit meciul)! Am zis că-i întoarcem, la 0-2. Am spus în vestiar că-i întoarcem. Am zis că suntem prea buni, prea tineri, prea talentați. Ei au dat două goluri din noroc, meritam victoria.

E cel mai frumos titlu. Pentru că e acasă și pentru domnul Hagi. Dacă aveam 10 ca Hagi în România, eram departe”.

„Orice titlu, orice performanță are frumusețea ei. Toată Constanța, toată Dobrogea e fericită acum. Se naște ceva de nivel mare aici! Toată lumea din club, toți am jucat fotbal. Avem conducere bună, încercăm să ne facem treaba.

Tot ce am realizat este meritul jucătorilor, noi doar am planificat. La asta cred că ne pricepem bine.

Suntem în Europa și trebuie să ne gândim bine la acest lucru. Trebuie să găsim resurse, să ne gândim bine la intrări și la ieșiri. Trebuie să fim mult mai buni anul viitor”, a spus și antrenorul Gică Hagi la final.