Denis Alibec a avut parte de o copilărie complicată. Fotbalistul nu a renunțat la visul său

Considerat de mulți eroul partidei de pe Arena Națională, Denis Alibec are în spate un trecut dureros. Fotbalistul s-a născut în Mangalia și nu a avut o copilărie ușoară.

Denis Alibec a avut parte de o viață foarte complicată

A fost crescut de mama și de bunica lui și a avut parte de susținerea unchiului său. Mama sa, Emilia Stroe, a făcut taximetrie în orașul de la malul mării pentru a-l putea trimite la școală și la fotbal.

„Gevrim, tatăl lui Denis, și doamna Emilia au mai avut o fetiță înainte, care din păcate a murit când era foarte mică. Apoi a venit pe lume Denis… Când băiatul avea numai 6 ani, părinții au decis să se separe.

Mama lui Denis e o femeie deosebită, care a știut să-l aibă în grijă, dovadă ce bine a crescut copilul. De tatăl lui nu mai știu prea multe”, a povestit Stelică Dămăsaru, fostul antrenor al tatălui lui Alibec în Gazeta Sporturilor.

Mama fotbalistului își amintește de perioada complicată în care l-a crescut pe Alibec

Ajuns în Qatar la vârsta de 32 de ani, Denis Alibec a cucerit titlul de campion cu Farul Constanța în sezonul 2022 – 2023:

„Ne-a fost tare greu, de ce să mint?! Totuși, că orice părinte, am făcut tot posibilul să nu-i lipsească nimic din ce-l puteam ajută. Ok, poate nu mi-am permis să-i iau un calculator sau un telefon performant, însă alimentatia a avut-o mereu asigurată. Nici de haine de firmă nu aveam prea mulți bani. Și voia și el una, alta, ca orice alt copil. Îi mai lua fratele meu un pantalon, niște tricouri. Prefera să aibă mai puține haine, dar să fie de firmă. Cu ele mergea și la lot și peste tot”, spune Emilia Stroe.

Tatăl și unchiul lui Alibec au jucat fotbal la Neptun, în divizia C.

În 2006, Denis Alibec ajungea la Steaua

Din păcate pentru el, antrenorii de acolo nu i-au remarcat cu adevărat calitățile

„A jucat prima dată la republicani. O făcuse foarte bine, toată lumea era încântată. Apoi a trecut la grupa lui de ’91, a făcut un meci mai slab și au apărut discuții. Antrenor era Gheorghe Gigel, care ne-a spus că nu el a hotărât ca Denis să plece. Că a fost o decizie a întregului consiliu de antrenori de acolo.

Ei voiau să-l oprească pe Vlad Rusu și să-l dea pe Denis Alibec… s-au purtat urât cu băiatul meu”, își aduce aminte mama fotbalistului.

Tânărul fotbalist a fost nevoit să returneze echipamentul primit:

„Trebuia să plece în cantonament în străinătate, iar ei l-au trimis acasă cu echipament, cu tot. I-au zis că o să-l cheme la reunirea de peste câteva zile. În schimb, Gheorghe Gigel a venit pe litoral, la Mamaia, și ne-a sunat să venim să predăm echipamentul. A fost o dezamăgire imensă pentru copil, abia l-am făcut să continue, să nu se lase”, a mai povestit Emilia Stroe.

Golul marcat de Alibec ne-a adus calificarea de pe primul loc din grupă

Alibec a declarat că a fost surprins că nu a fost titular la meciul cu Israel. Cu toate acesta, acesta l-a felicitat pe George Pușcaș pentru golul marcat:

„Una dintre cele mai frumoase seri din carieră, ne bucurăm că am terminat pe primul loc, chiar dacă mulți nu aveau încredere în noi. Am arătat că suntem o familie, că știm să luptăm împreună. Elveția avea un lot mult mai valoros, dar noi am arătat că suntem o familie și am dat totul pe teren.

Când s-a cântat imnul, ne-am abținut să nu vărsăm lacrimi. Le mulțumim suporterilor și sperăm să fie alături de noi la EURO”, a spus Denis Alibec la finalul partidei.