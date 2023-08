Demisii în lanț la Realitatea TV. Postul a mai pierdut un jurnalist

Realitatea TV a mai pierdut un jurnalist cunoscut. Raul M. Giuglea a părăsit redacția televiziunii după 17 ani de muncă. Omul de presă a recunoscut că a trecut prin reorganizări, situații financiare complicate și furii pentru fiecare eșec mărunt. El a mai spus că viața lui se va schimba de acum încolo.

„E greuț, tare greuț… Cele mai multe amintiri în viața profesională le am la #Realitatea. Cumva, viața profesională a unui #jurnalist se îmbină cu cea personală pentru că asta nu e doar o muncă, e mai degrabă un mod de viață. Acum 17 ani m-am angajat prima dată aici. Eram un puștan slăbănog. Mă strigau copilu’ atomic.

Aveam noroc, în ignoranța mea: cam toți marii jurnaliști au trecut, într-o formă sau alta, prin redacția Realitatea. Mă uitam la ei ca la niște titani când treceau prin redacție. Am prins generații întregi de reporteri, de cameramani, de tehnicieni și de șefi. Am cunoscut oameni absolut fabuloși. Am trecut prin reorganizări, situații financiare complicate, bucurii pentru fiecare exclusivitate sau informație dată înaintea celorlalți colegi dar și furii pentru fiecare eșec mărunt.

Azi îmi vine aproape natural, când mă prezint, să zic că sunt Raul Giuglea de la Realitatea (până și autocorrect mi-a pus asta automat). Și-a venit acea zi în care… nu, nu mai sunt Raul Giuglea de la Realitatea. Nu, nu e greuț. E al naibii de greu! De mâine, noi perspective!”, a scris jurnalistul pe Facebook.