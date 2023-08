Întoarcere spectaculoasă în televiziune. Vedeta a frânt multe inimi

Mircea Radu a anunțat că a intrat în echipa Metropola TV. Programele pe care le-a realizat până acum au avut audiențe mari, iar prezentatorul nu vrea să se oprească aici. Acesta va modera emisiunea „Noi, românii”, care va avea premiera în septembrie.

Mircea Radu a început deja filmările în Paris.

„Salutare, prieteni! O vreme foarte bună pentru filmare, aici, în Paris. Am ales o terasă mai retrasă pentru că am de făcut un anunț important. M-am întors în televiziune, am semnat cu Metropola TV. Emisiunea pe care o prezint se numește „Noi, românii” și deja am filmat câteva episoade în Germania, Olanda, Belgia, Franța. Premiera emisiunii va avea loc la mijlocul luni septembrie. Ce a fost mult a trecut, mai este foarte puțin. De mâine, pe canalele mele de social media, dar și pe canalele de social media ale televiziunii Metropola TV am să vă dau amănunte despre această emisiune.”, a declarat Mircea Radu.

Mircea Radu, despre emisiunea „Din dragoste”

El a vorbit și despre emisiunea „Din dragoste”, pe care a prezentat-o ani întregi. Acesta a povestit că era nevoit să plece la sute de kilometri distanță de București pentru a filma show-ul. Mircea a mai spus că nu regretă nicio secundă orele pe care le-a petrecut la filmări.

„Este un consum extraordinar de resurse. De exemplu, tu te uitai la emisiunea Din Dragoste o dată pe săptămână, două ore. Pentru emisiunea aia, eu munceam șase zile din șapte și munceam nu în București! Chestiunea asta am făcut-o an de an, timp de nouă ani, gândește-te ce uzură extraordinară! Succesul te ține, dar trebuie văzută și cealaltă jumătate a paharului, care de multe ori contează!”, a spus faimosul prezentator.

Moderatorul a mai spus că a pus multă pasiunea în emisiunea „Din dragoste” și că a fost foarte fericit de succesul acestui show. La „Din dragoste” s-a lansat și Bianca Drăgușanu, o prezență foarte controversată în showbizul românesc.

„Emisiunea aia a fost atât de puternică încât a şters tot ce am făcut până la «Din Dragoste». Pentru că atât de multă pasiune am pus în emisiunea aceea şi atât de mult mi-a plăcut, atât de împlinit am fost, încât este normal ca oamenii să mă perceapă ca fiind Mircea Radu de la «Din Dragoste»”, spunea el.

Mircea s-a născut pe 15 noiembrie 1968 în Bucureşti şi este absolvent al Facultăţii de Inginerile a Instalaţiilor din Bucureşti. El s-a angajat, în 1990, ca și reporter şi prezentator, şi a continuat studiile în jurnalism. În 1996, a absolvit Missouri School of Journalism din SUA, iar în 1998 BBC School of Journalism.

În 2016 a publicat volumul de proze scurte, „Poveşti cu gust”.