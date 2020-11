Deputatul USR Iulian Bulai spune că ajuns la Parlament pentru a-și da demisia: „Am scris-o și am semnat-o. Vă țin la curent cu momentul anunțului din conferința de presă și depunerea demisiilor”, a scris deputatul pe social media.

”FĂRĂ PENSII SPECIALE. Am ajuns la Parlament pentru a-mi da demisia. Am scris-o şi am semnat-o. Vă ţin la curent cu momentul anunţului din conferinţa de presă şi depunerea demisiilor. USR are un proiect legislativ pentru eliminarea pensiilor speciale. Blocat de PSD. Pentru că nu am reuşit să le eliminăm, ne dăm demisia.