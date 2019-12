Este vorba de Emma Zeicescu, venită în urmă cu 4 ani de la postul Realitatea Tv.

În cei 20 de ani de presă, Emma a lucrat la Național Tv, Digi 24 și Realitatea. La Digi și la Realitatea TV a prezentat o lungă perioadă de timp în echipă cu jurnalistul Cosmin Stan , care acum este prezentator la Știrile Pro TV.

”Pentru mine a venit momentul sa plec din nou la drum! Am ales ca de la anul sa construiesc un nou proiect! Ca’n Viata a ajuns la final, cel putin pentru mine. Sunt Emma Zeicescu, asta sunt… si aceasta a fost ultima mea emisiune, aici, la TVR!

Din 2020 e timpul sa privim in fata viitorul, sa avem curajul si determinarea sa inovam, asa ca ne vom revedea in online, la cea mai noua divizie de video din piata media, divizie construita in aceste zile de colegii de l Gândul!”, este un fragment din mesajul Emmei către telespectatorii ei.

Te-ar putea interesa și: