Delia a postat imagini pe Instagram și le spune fanilor că se află în orășelul-port Ermioni, din Grecia, în regiunea Peloponez, dar a vizitat și Insula Poros, micul colț de Rai din Insulele Saronice.

De altfel, artista a mărturisit, tot pe contul personal său de Instagram, că a trecut printr-o situație cel puțin bizară, deoarece a avut şapca pe cap, şi nu-şi explică dum a reuşit să facă insolaţie. Delia a mai spus că este pentru prima dată când se confruntă cu un asemenea fenomen.

Delia, de nerecunoscut

Delia a avut parte de cea mai ciudată insolație cu care s-a confruntat până acum, cum de altfel spune și vedeta pe story-urile postate pe contul de Instagram:

”Am făcut cea mai ciudată insolație pentru că am stat cu șapcă pe cap, am înotat puțin, am făcut puțin snorkeling, dar am stat mai mult sub apă. Nu înțeleg. Sunt pe reveneală acum”, a scris vedeta pe social media.

De asemenea, vedeta a făcut haz de necaz și a început să cânte melodia ”Lemon Tree”, adaptată situației în care se află: ”Insolația nu e bună pentru mine/ Insolația…nu vreau să stau într-un lămâi”.

Începe un nou sezon X Factor. Doi jurați noi alături de Delia și Ștefan Bănică

Anul acesta alături de Delia și de Ștefan Bănică vor fi alți doi jurați noi, în speță Loredana Groza și Florin Ristei, „Am stat departe de public, de aplauze, de interacțiunea cu alți artiși și sunt extrem de încântată și nerăbdătoare să intru în universul X Factor. Va fi cu adevărat un nou început pentru că totul se schimbă, de la platoul în care se filmează, juriul are o componență nouă, totul este proaspăt! Eu vin după o experiență de atâția ani, de la un alt show de talente și cumva perspectiva acestui concurs este foarte diferită, iar asta mă încântă pentru că, după ce faci șapte ani la rând un show care are un format aparte și intri într-o anumită rutină, această provocare este binevenită”, spunea Loredana Groza, potrivit impact.