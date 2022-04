Delia a lăsat mască pe toată lumea! Ce a putut face vedeta Antenei 1? Imaginea care a declanşat haosul

Pe cât este de cunoscută, pe atât este de controversată, mai ales din pricina felului în care artista Delia alege să poarte diverse ținute.

Delia surprinde din nou

De această dată, cântăreața a postat o imagine în care apare într-o ipostază provocatoare, fapt ce a stârnit reacția fanilor săi. Unii dintre aceștia au comparat-o cu artista Loredana Groza, grație asemănării dintre celor două.

Fanii nu au ezitat să lase comentarii postării vedetei: „Mai pui și tu dragă câte o poză cu feminitate? Bravo. (…) Loredana este geloasă! (…) Păi numai Loredana Groza?”, au fost câteva dintre reacțiile admiratorilor.

„Dacă ai luat stilul Billie Eilish cu hainele alea colorate și supradimensionate nu ai mai avut ocazia să-ți arăți corpul. Ți-a convenit, dar și suferi puțin pentru că nu te-a mai apreciat lumea pentru frumusețea corporală. Nu e rău să dai puțină sare, dar ai grijă să nu ajungi în extremă cealaltă (…) Ce schimbare! Parcă ești Lory.

(…) În sfârșit a dat bunul Dumnezeu să o vedem și noi pe Delia Matache în ceva mai sexy. În ultimă perioada am crezut că face reclamă la îmbrăcăminte pentru circ”, au scris fanii Deliei, pe Facebook.

Delia, o artistă foarte bogată

Nu mai este de mult timp o noutate că Delia este una dintre cele mai talentate cântărețe din România, dar ceea ce se știe mai puțin este că datorită calităților sale, atât de apreciate și în televiziune, ea și-a sporit averea. Din declarația de avere din 2020 reiese că în conturile vedetei au intrat câteva milioane de lei.

O performanță financiară pe care foarte puțini artiști din România o pot atinge. Și vorbim despre un an marcat de pandemia de coronavirus!

Pentru Delia nu a contat atât de mult, iar asta se vede clar în cifrele încasărilor din 2020. Ce-i drept, cântăreața și-a rotunjit veniturile și datorită proiectelor pe care le are la Antena 1.

În plus, grație notorietății câștigate pe sticlă, ea și-a putut negocia mai bine tarifele pentru concerte și publicitate. Așadar, în anul 2020, Delia Matache a câștigat cu firma ei 9 milioane de lei. Și încă mai avea de încasat!

Era vorba despre aproape 2 milioane de lei, bani pe care trebuie să îi recupereze de la partenerii de afaceri și colaboratori, potrivit cancan.ro. Conform sursei citate, la aceste sume se adaugă şi salariul de 100.000 de euro de la emisiunea X Factor.

Delia, câștiguri importante din televiziune

De asemenea, se calculează și salariul de la iUmor, la care se adaugă banii câștigați din concerte și evenimente. Pentru o cântare, artista cere între 2.500 și 5.000 de euro.

Totuși, ea nu este în prim-plan când vine vorba despre grila de salarizare de la X Factor. În acest show, Ștefan Bănică Jr. avea un salariu de 200.000 de euro. La un moment dat, chiar Delia a recunoscut cine e cel mai bine plătit membru al juriului:

„Ștefan ia cei mai mulți bani. Dani are boala lui Bendeac, se pare, că și ăla e fiert. Mereu mă întreabă cât am dat pe asta, cât am dat pe aia. I-am zis să nu mai fie așa superficial, că poate avea o surpriză. Nu toate lucrurile mele sunt scumpe”, spunea Delia.