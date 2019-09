Pe fundalul degringoladei tot mai pronunțate din PSD, baronul Dumitru Buzatu își reiterează, în forța, solicitarea ieșirii de la guvernare, scenariu susținut, în spatele ușilor închise, și de gruparea Paul Stănescu-Gabriela Firea, pe motiv că un guvern minoritar nu poate reprezenta o soluție serioasă.

Baronul Buzatu cere ieșirea de la guvernare

„Una dintre soluții, despre care eu nu cred că e fericită, este aceea a unui guvern minoritar. Va fi destul de complicat să gestionăm un guvern minoritar. Sunt mulți dintre cei care cred că trebuie să ne retragem de la guvernare și să îi lăsăm pe cei care pot face acum majoritate să își asume guvernarea și vom vedea, până la urmă, ce pot face ei întrun an de zile pentru susținătorii lor”, a declarat Dumitru Buzatu, șeful PSD Vaslui, citat de stiriest. ro. Cei mai frenetici susținători ai menținerii la guvernare sunt, potrivit surselor „Evenimentului zilei”, baronii Marian Oprișan și Niculae Bădălău.

Scandal la vârful ALDE

Probleme și tensiuni nu sunt doar în PSD, ci și în interiorul ALDE, ieșirea de la guvernare stârnind nemulțumirea a aproximativ jumătate (12-13) dintre parlamentarii grupării, care își fac deja planuri în vederea părăsirii lui Călin Popescu-Tăriceanu. Mai mult chiar, la rampă a ieșit senatorul Daniel Zamfir, care critică în termeni virulenți proiectul alianței cu Victor Ponta și Pro România, insistând că așa ceva ar reprezenta o capitulare în bătălia cu așa-zisul stat paralel.

Zamfir se declară șocat

„ALDE la răscruce. Am profitat de absența mea din aceste zile pentru a încerca să diger trecerea bruscă pe care ALDE a săvâșit-o în doar o săptămână de la a încerca să dea un suflu nou guvernării (lucru perfect întemeiat în care cred și eu) la ieșirea de la guvernare și îndreptarea către o șocantă fuziune cu Ponta-Tudose-și-unlimbric. Nu, evident că nu am reușit și nu reușesc să înțeleg resorturile acestei decizii la care nu am fost parte. (…) Aflu în fiecare zi însă că nu sunt singurul evitat în luarea acestei decizii atât de importante, colegi cu greutate în partid împărtășind aceleasi temeri”, a scris Daniel Zamfir, într-un mesaj postat pe Facebook.

Cum rămâne cu așa-zisul stat paralel?

Mai mult chiar, Zamfir sugerează sprijinirea, de către ALDE, a lui Mircea Diaconu, fără alierea cu Pro România, care ar dăuna candidaturii acestuia pentru un mandat la Cotroceni. „ALDE ar fi trebuit sa se înrădăcineze ca autenticul partid liberal care să apere capitalul românesc și să-i apere pe români de abuzuri. Măsurile economice bune luate în guvernarea asta și pozițiile noastre la derapajele PSD ne legitimau pentru asta. Acum soarta noastră este să fim înghițiți de Ponta?”, se întreabă Daniel Zamfir.

Liderul senatorilor ALDE mai spune că Tăriceanu este „omul care s-a identificat constant în toți acești ani cu lupta împotriva statului paralel, a abuzurilor din justiție, lucru pentru care l-am prețuit și m-a determinat să vin în ALDE”. „Cum să înțeleg acum această logodnă cu instrumentele statului paralel?”, adaugă Zamfir.

Revoltă la Dolj

Nemulțumit de mariajul cu Victor Ponta&Co. este și liderul ALDE Dolj, Ion Cupă, care reclamă că recenta alianță, susținerea lui Mircea Diaconu și decizia ieșirii de la guvernare nu au fost discutate absolut deloc în forurile de conducere ale ALDE. Precizăm că Ion Cupă este vicepreședinte ALDE. El solicită, printre altele, ca Tăriceanu să poarte o discuție lămuritoare cu grupurile parlamentare ale formațiunii.

Băsescu, sfaturi pentru Iohannis

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, duminică, la Romania TV, că în locul lui Klaus Iohannis ar ajuta-o pe Viorica Dăncilă să intre în turul al doilea al bătăliei pentru Cotroceni.

„Poate fi un tur doi în care dacă intră Dăncilă, câștigă Iohannis. Dar dacă intră Barna sau Paleologu, Iohannis poate să piardă, pentru că PSD va da oricui votul numai lui Iohannis nu. Aici e o mare problemă și în locul lui Iohannis aș ajuta-o pe Dăncilă să intre în turul 2 ca victimă sigură”, a explicat Băsescu. Fostul șef al statului a apreciat că „aproape oricine” poate intra în turul al doilea. ”

Se mai pot întâmpla multe pentru că au intrat doi candidați extrem de valoroși aș spune, cu capacitate să aducă voturi, valoroși electoral. Unul este Diaconu și altul este Paleologu. Dacă Diaconu, prin școala lui de actor, va reuși să atragă voturi și Paleologu va cuceri prin nivelul de cultură. S-a mutat foarte mult centrul de greutate de la nucleul care era Iohannis –Dăncilă – Barna pentru că au apărut acești doi candidați”, a explicat Băsescu

Lovitura de grație cu mâna unui diplomat

Viorica Dăncilă a reușit, ieri, să dea o lovitură cumplită lui Călin Popescu Tăriceanu. Ea a anunțat că PSD îl va susține la președinția Senatului pe Teodor Meleșcanu.

Social-democraților le lipsesc două voturi pentru a câștiga șefia Senatului. Unul l-a obținut de la fostul ministru de Externe, celălalt va fi, potrivit surselor EVZ, al lui Daniel Zamfir.

Acesta a fost primul ofertat pentru a deveni al doilea om în stat, prin urmare este posibil ca nu Meleșcanu să fie alesul. Evenimentul zilei a prezentat, în premieră, această variantă, sâmbătă când a avut loc la Mamaia CEX al PSD. Meleșcanu a declarat, ieri, că a acceptat oferta deoarece este nevoie de un om echilibrat și cu experiență în fruntea Senatului.

El a anunțat că nu pleacă din ALDE și consideră că această manevră este o garanție a faptului că partidul nu va fi supus la presiuni. El a recunoscut că nu s-a consultat cu Tăriceanu înainte de a accepta. (Cora Muntean)

