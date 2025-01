Politica Deficit bugetar uriaș. Guvernul ne îndatorează cu peste 46 miliarde de euro în 2025







Noul ministru al Finanțelor, Tanczos Barna, a spus că Guvernul trebuie să împrumute în 2025 circa 231 miliarde lei pentru acoperirea deficitului bugetar, planificat la 7% în termeni cash, și pentru rostogolirea datoriei vechi care vine la plată.

Tanczos Barna spune că Guvernul trebuie să se împrumute

Suma de 251 miliarde lei este una record pentru împrumuturi ale Guvernului într-un an. Ministerul Finanțelor se împrumută în fiecare an de pe piețele externe, dar în acest an, ca urmare a negocierilor pentru formarea guvernului, bugetul pentru anul 2025 este programat să fie prezentat și adoptat abia la finalul lunii ianuarie.

„Am împrumutat 251 de miliarde de lei în 2024 - 148 de miliarde de lei piața internă și încă vreo 20 de miliarde de euro (echivalent) de piața internațională. 231 de miliarde lei ar fi necesarul pentru anul acesta dacă mergem cu 7% (deficit cash, n.r.).

Avem o situație bună în ceea ce privește buffer-ul Ministerului Finanțelor. Avem un element pozitiv de stabilitate cu creșterea rezervelor valutare (ale BNR, n.r.) aproape de un nivel istoric. Ieșim pe piețele externe la sfârșitul lunii ianuarie”, a spus Tanczos pentru Profit.

Când va fi adoptat bugetul pentru 2025

Bugetul pentru anul 2025 va fi adoptat la final de ianuarie.„Când avem decizie în coaliție, lucrurile sunt aproape finale în ce privește bugetul. Mici modificări pot apărea în Parlament sau în Guvern. În momentul în care decizia este luată, putem să mergem înainte și cu ieșirea pe piețele internaționale”, a afirmat ministrul.

Barna a mai spus că, pentru anul 2025, plecând-se de la ipoteza unui deficit bugetar de 7% din PIB, de 133 miliarde lei, și cea a unui volum de datorie de refinanțat de aproximativ 97 miliarde lei, planul de finanțare estimat pentru anul 2025 este de aproximativ 231 miliarde lei.

Planul revizuit de finanțare

Ministerul Finanțelor a revizuit programul indicativ de titluri de stat aferent anului 2024 la suma de 250 miliarde lei. Planul revizuit de finanțare este realizat în proporție de circa 100,3%, finanțarea brută ridicându-se până la aproximativ 251 miliarde lei, astfel: