Deea Maxer s-a reprofilat. A lăsat muzica pentru o meserie mai bănoasă

După ce l-a cunoscut pe Dinu Maxer, Deea Maxer a început să facă spectacolele cu el și s-a apucat de cântat. În perioada pandemiei, evenimentele au fost mai rare, iar fosta parteneră a artistului a fost nevoită să se orienteze către o altă meserie.

Deea Maxer promovează produsele unei companii de cosmetice. În prima lună a câștigat 1.000 de euro, iar acum a ajuns să câștige și 3.000 de euro. „Anul acesta am întâlnit această oportunitate legată de această companie de cosmetice, la care lucrez în prezent. Pe lângă muzică și viața artistică și emisiunea pe care o am alături de familie, la Antena Stars, „Mămici de pitici cu lipici”, îmi doream o activitate suplimentară, ceva în domeniul de frumusețe, beauty, eu fiind pasionată de make-up”, a spus ea.

Ce meserie are Deea Maxer în prezent

Deea Maxer a declarat că face marketing online și că deja și-a format o echipă. Artista a mai spus că se caută angajați în această meserie și că este dispusă să îi ajute pe cei care doresc să lucreze cu ea.

„Fac marketing online, deci practic lucrez în domeniul MLM, mulți level marketing, am început ca și consultant al companiei și, într-o lună de zile am atins un record pe țară. În nicio lună de zile am ajuns manager în cadrul companiei. Mi-am dat seama că prin această companie și prin sistemul de mulți level marketing pot ajuta femei care au rămas, în această perioadă, fără loc de muncă, mămici care sunt casnice, care au nevoie de un venit suplimentar și nu au studii în domeniu, nu au bani pentru a se specializa într-o școală.

M-am hotărât să le ofer sprijinul meu și le învăț pas cu pas cum să facă ce am făcut eu și alte sute de fete din toată țară, care activează în astfel de companii. Așadar mi-am format o echipa, fac recrutări, am deja o echipă foarte frumoasă de fete din toate orașele țării cu care lucrez. Multe dintre ele și-au luat deja primele salarii, fiind sprijinite de mine, fiind în grupul meu de activare și le ajut să atingă nivele cât mai mari în companie, alături de mine, încât să câștigam un venit suplimentar”, a mai declarat ea pentru Click.