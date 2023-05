Deea Maxer, prima fotografie alături de iubit. Bărbatul i-ar fi cunoscut chiar și pe cei doi copii

Deea pare din ce în ce mai fericită și nu mai are probleme cu expunerea publică a relației ei cu Robert, sugerând că totul merge excelent între ei. Fără să ezite prea mult, artista a făcut un pas important în povestea lor de dragoste și a postat o primă fotografie cu iubitul ei pe rețelele sociale.

Deea Maxer, prima fotografie alături de noul iubit

Vedeta a trecut cu brio peste divorțul de Dinu Maxer, punând trecutul în spate și încercând să își refacă viața alături de alt bărbat. Fără să se mai ascundă, Deea s-a afișat public alături de cel care i-a cucerit inima. Mai mult, fosta soție a lui Dinu a confirmat suspiciunile.

„Da, este iubitul meu. Altfel nu aș fi pus acea fotografie”, a spus aceasta pentru Cancan. Dansatoarea l-a prezentat deja copiilor pe noul partener. Recent, tânăra mămică a publicat mai multe fotografii de la un eveniment familial, unde se poate observa cât de bine se înțeleg toți. Alături de fotografia postată de Deea Maxer aceasta a ales să folosească o melodie cu versurile: „nimic nu e întâmplător”.

Fetița brunetei a fost prezentă, alături de Robert. Prin aceasta, dansatoarea de belly dance a sugerat urmăritorilor săi că bărbatul are o relație frumoasă de prietenie și cu fiica ei.

În plus, după ce au părăsit evenimentul, Deea a surprins un moment emoționant. Robert, aflat pe motocicletă, s-a apropiat de geamul mașinii ei, unde se afla fiica vedetei. În acel moment, cei doi au interacționat, făcând fiecare o inimioară către celălalt.

Dinu Maxer are și el o nouă iubită

DJ-ul și-a făcut o nouă relație la scurt timp de la despărțirea de mama copiilor săi. Mulți dintre fanii artistului au considerat că acesta s-a grăbit când a decis să se afișeze alături de o altă femeie. El a spus că are o iubită pe placul lui, iar relația lor este matură.

„Într-adevăr s-a scris că este mult prea tânără. O să vă spun că nu este mult prea tânără și are 36 de ani. Și lucrurile astea ne poziționează într-o zonă de cuplu matur. Nu se joacă cu cuvintele. Ce înseamnă prea devreme?

Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este, chiar consider că am ținut coada suferinței mele. Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție”, a declarat Dinu Maxer.