Cum să-ți decorezi casa și a bradul în culoarea anului 2023

Decorarea casei și a bradului în culoarea anului 2023. Cu ce o asortăm. Sursa foto: 61648845 © Inara Prusakova | Dreamstime.com

Crăciunul este o sărbătoare plină de culoare și luminițe. Cu toate acestea, decorațiunile se schimbă an de an, în funcție de tendințele modei. Culoarea acestui sezon este una plină de energie și vibrantă, dar care are și o notă de eleganță. Este o combinație de roz, roșu și violet care va străluci în casă și în brad.