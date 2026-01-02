Declinul economic care macină România, tot mai vizibil în cifre care nu mint. Anul 2025 a fost dezastruos pentru micii antreprenori

Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele 11 luni din anul 2025 a ajuns la 17.661, înregistrând o creștere de 5,42% față de perioada similară din 2024.

Datele sunt furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și conturează un tablou complex al dificultăților întâmpinate de mediul de afaceri, într-un an marcat de incertitudine economică, presiuni fiscale și costuri operaționale ridicate.

Evoluția este relevantă nu doar prin valoarea absolută, ci și prin distribuția geografică și sectorială, care arată diferențe majore între județe și domenii de activitate. Creșterea numărului de suspendări nu este uniformă, iar unele regiuni și sectoare par mult mai expuse decât altele.

Capitala rămâne principalul pol al suspendărilor de activitate la nivel național. În primele 11 luni din 2025, în București au fost înregistrate 2.157 de firme care și-au suspendat activitatea, un număr în creștere cu 8,17% față de aceeași perioadă din anul anterior.

Această evoluție reflectă atât dimensiunea mediului de afaceri din Capitală, cât și vulnerabilitatea unor sectoare puternic reprezentate aici, precum serviciile, comerțul și activitățile profesionale.

Costurile ridicate cu forța de muncă, chiriile și utilitățile sunt factori care apasă constant asupra firmelor mici și mijlocii, iar suspendarea activității devine, pentru multe dintre ele, o soluție temporară de supraviețuire.

După București, cele mai multe suspendări de activitate au fost raportate în județe cu economii dinamice și un număr mare de firme active. Cluj se situează pe locul al doilea, cu 1.227 de firme suspendate, ceea ce reprezintă o creștere de 19,71% față de primele 11 luni din 2024.

Iași a înregistrat 827 de suspendări, în creștere cu 9,1%, urmat de Bihor, cu 783 de firme suspendate și un avans de 7,11%. În Brașov au fost consemnate 734 de suspendări, o valoare relativ stabilă, cu o scădere marginală de 0,27%.

Neamț iese în evidență printr-o creștere accentuată, de 25,13%, ajungând la 707 firme cu activitatea suspendată, în timp ce Timiș a raportat 676 de suspendări, în creștere cu 3,05%.

La polul opus, datele ONRC indică județe în care numărul firmelor care și-au suspendat activitatea rămâne redus. Ialomița a raportat doar 98 de suspendări, în scădere cu 9,26% față de perioada ianuarie–noiembrie 2024.

În Teleorman au fost înregistrate 100 de suspendări, cu o scădere semnificativă de 23,08%, în timp ce Covasna a raportat 117 cazuri, în minus cu 4,88%. Alte județe cu valori reduse sunt Caraș-Severin, cu 118 suspendări și un declin de 15,71%, și Tulcea, cu 119 suspendări, în scădere cu 22,22%.

Aceste diferențe sugerează că economiile locale mai mici, cu un număr redus de firme active, pot avea o stabilitate relativ mai mare, dar și un nivel mai scăzut de antreprenoriat, ceea ce limitează expunerea la fluctuații economice majore.

Analiza comparativă a datelor arată că cele mai mari creșteri procentuale ale suspendărilor de activitate s-au înregistrat în județe unde mediul de afaceri este mai vulnerabil la schimbări economice bruște. Gorj conduce clasamentul, cu o creștere de 50% a numărului de firme care și-au suspendat activitatea.

Urmează Olt, cu un avans de 31,18%, și Dolj, unde creșterea este de 28,54%. Și județul Neamț se regăsește în acest clasament, cu o majorare de 25,13%.

Pe de altă parte, cele mai consistente scăderi au fost raportate în Dâmbovița, unde numărul suspendărilor a scăzut cu 28,38%, urmat de Teleorman, Tulcea și Caraș-Severin.

Din punct de vedere sectorial, datele ONRC indică faptul că cele mai multe suspendări de activitate s-au înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, inclusiv repararea autovehiculelor și motocicletelor. În acest domeniu au fost raportate 2.391 de suspendări, în scădere cu 39,3% comparativ cu perioada ianuarie–noiembrie 2024.

Construcțiile ocupă locul al doilea, cu 967 de firme care și-au suspendat activitatea, o diminuare de 36,09%, iar activitățile profesionale, științifice și tehnice se situează pe poziția a treia, cu 919 suspendări, în scădere cu 40,44%.

Deși valorile sunt mai mici decât în anul anterior, aceste domenii rămân printre cele mai expuse la volatilitatea economică, la creșterea costurilor și la reducerea cererii.

Pentru luna noiembrie 2025, ONRC a raportat 1.327 de suspendări de activitate la nivel național. Cele mai multe au fost consemnate din nou în București, cu 169 de cazuri.

În afara Capitalei, județele cu cele mai multe suspendări în luna noiembrie au fost Cluj, cu 96 de firme, Iași, cu 65, Bihor, cu 63, Timiș, cu 57, precum și Ilfov și Brașov, fiecare cu câte 55 de suspendări.

Această distribuție confirmă faptul că zonele urbane mari, cu un număr ridicat de companii active, concentrează și cele mai multe suspendări, fiind mai sensibile la schimbările de context economic.

Suspendarea activității nu echivalează cu radierea sau falimentul, dar reprezintă un semnal important privind starea mediului de afaceri. Pentru multe firme, această decizie este o măsură temporară, menită să permită adaptarea la condiții economice dificile, restructurarea costurilor sau a modelului de business.