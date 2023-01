Declarațiile medicului care trebuia să-l opereze pe Iulian, tânărul mort de peritonită. „Copilul ăla era supraponderal, avea 130 de kilograme”

Tânărul de 25 de ani ar fi primit tratament pentru enterocolită, pietre la rinichi și abia apoi pentru apendicită. Boala l-a adus pe Iulian Grigore la spitalul din Mangalia înainte de Crăciun, iar o zi de așteptare s-a transformat în 6.

„A fost și umilit de către asistente. Îi spuneau: dă-te jos din pat că ești mare, de-aia ești așa gras, du-te și spală-te că puţi! Deci îl umileau, iar el, săracul, nu putea de dureri…”, a povestit tatăl lui.

Primele declarații ale medicului din Mangalia

Kadisha Muayabo, medic chirurg, este cel care ar fi trebuit să-l opereze pe Iulian. Acesta a explicat pentru ziarului local Replica de Constanța, ce s-a întâmplat și de ce nu l-a operat pe tânăr. De menționat este faptul că Kadisha Muayabo este pensionar și are un contract part-time semnat cu Spitalul Mangalia.

„M-am dus să-i pun mâna pe burtă, a zis asistenta că acest copil are colică renală. Așa mi-a zis. Și am întrebat de când este tratat pentru colică renală. A fost în Urgență de vreo două sau trei ori și avea tratamentul dat acasă. Și se simțea tot rău. Am pus mână și am zis apendicita”, spune Kadisha Muayabo.

Medicul susține că atunci a fost momentul când l-a internat în Spitalul din Mangalia pe Iulian Grigore cu intenția ca a doua zi să-l opereze.

„Copilul ăla era supraponderal, avea 130 de kilograme”

„Dimineață, când trebuia să intre în sală, m-am uitat la el și am văzut că are un testicul umflat. Acum ce să fac? Atunci am continuat cu tratamentul, antibioticul și așa mai departe. Și a treia zi la fel. Copilul era intrat de miercuri și trebuia să-l opereze joi dimineață. Am văzut testiculul umflat și am zis că nu trebuie să se intre cu așa ceva, să fie alte probleme acolo. Colegul meu care face ecografii zicea că nu vede nimic în burtă. Atunci, duminică, am chemat ambulanța și l-am trimis la Constanța”, a declarat acesta.

De asemenea, chirurgul menționează că Iulian era supraponderal, ceea ce făcea mai dificilă intervenția chirurgicală automată, fără analize și pregătire prealabilă.

„Nu poți să iei pe cineva de pe drum și să îl bagi în sala de operație. Copilul ăla era supraponderal, avea 130 de kilograme. Nu e ceva de jucat. Eu trebuie să fac anestezie. La ora aia nu mai era cineva în spital. Nu mai erau anesteziștii să vadă. Am zis să-l operez a doua zi și a doua zi dimineață l-am văzut cu testicul umflat. Și-am mai amânat” a spus medicul.

Spitalul Municipal Mangalia, unul dintre cele mai rău famate spitale din sud-estul țării

Cu o existenta de peste 40 de ani, Spitalul Municipal Mangalia acordã asistențã medicalã pentru 60.000 de persoane, atât pentru locuitorii orașului Mangalia, cât și pentru cei din localitățile învecinate. Cu toate acestea, este unul dintre cele mai rău famate spitale din sud-estul țării, oamenii se plâng de ani zile, și nu doar de lipsa de implicare, a personalului medical ci și de comportamentul neadecvat al acestora și de lipsa de igienă.

În secțiunea de opinii de pe site-ul Citymaps.ro, există numeroase mesaje prin care diverși pacienți povestesc experiența lor negativă și modul în care au fost tratați, în special la primiri urgențe, iar puținele mesaje de laudă sunt la adresa șefei secției UPU Gabriela Avram.

„Un loc unde nimeni nu as dori sa ajungă chiar dacă serviciile ar fi de 5 stele , sa nu mai vorbim de faptul ca serviciile sunt de 0 stele , ești întâmpinat de oameni fără scrupule , asistente și doctori care de cum intri te întâmpina țipând la tine și sunt foarte iritati de fiecare data când trebuie sa facă ceva pentru tine … dacă nu dai bani nici nu te bagă in seama și te tratează intr-un final ca pe un rahat… un loc dezgustător cu oameni infecți , ma refer la urgente”, se arată în secțiunea de comentarii.