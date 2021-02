Declarații explozive din spatele gratiilor. După nenumărate cereri respinse, s-a aprobat în cele din urmă ca Nicușor Constantinescu să poată vorbi cu presa, din spatele gratiilor. El s-a confestat jurnalistei Anca Alexandrescu. Prima parte a interviului a fost prezentat la Realitatea PLUS. Redăm pasaje din acesta:

„Statul paralel a demarat pe vremea lui Băsescu”

Anca Alexandrescu: Ați dorit foarte mult să facem acest interviu și bănuiesc că aveți ceva important de transmis oamenilor de dincolo. Dvs. ați acuzat în mai multe rânduri amestecul sri, Coldea, faptul că Victor Ponta a asistat la condamnări pe bandă ale oamenilor din PSD, pe baza unei liste făcute de nasul sau, George Maior. Să pornim discuția de aici. Au fost reclamate abuzuri politice, a apărut și numele lui Băsescu. Dosarele dvs. au legătură cu Radu Mazăre și Strutinki, amândoi condamnați. De ce v-ați dorit să facem acest interviu?

Nicușor Constantinescu: Vreau să confirm adevărul celor spuse de dvs. și de invitații pe care i-ați avut, confirm existența și funcționarea în continuare a acestui stat paralel, care a început și a demarat de pe vremea lui Băsescu, în anul 2005, cu decizia CSAT în care au fost stabilite în mod ilegal și peste Constituția României au fost stabilite modurile de determinare ale securității naționale și în care au fost inclusiv actele de corupție.

Anca Alexandrescu: Va referiți la acea decizie a CSAT prin care s au încheiat acele protocoale?

Constantinescu: Și în baza acestei decizii, s-au făcut aceste protocoale care din păcate au generat o serie de abuzuri, televizate, la tv de casă, cu cătușe, s-a declanșat o teroare națională fiind executați și arestați, inclusiv eu că președinte de CJ, inclusiv Radu Mazăre că primar în funcție, și alți lideri care așa cum ați confirmat și afirmat și alți invitați , am faacut și facem parte dintr o lista nominală

Lista cu cei ce trebuiau arestați venea de la Bruxelles

Anca Alexandrescu: Cine a făcut această lista?

Constantinescu: ACUZAȚII – LISTA CU CEI CARE TREBUAIU ARESTAȚI, TRIMISĂ DE LA BRUXELLES. MAI MULȚI COMISARI AR FI DETURNAT FONDURI EUROPENE, a fost concepută la Bruxelles și predată premierului Victor Ponta, încă din 2012, a fost predată de comisar și cei care conduceau UE și a avut un character ilicit și ilegal, a avut un caracter umilitor pentru un prim ministru al unei țări cu drepturi depline în UE, când i se da lista cu subordonații pe care trebuie să-i închizi

Anca Alexandrescu: Care era scopul. Ați făcut referire la interviul pe care l-am realizat cu Mircea Cosma. Domnia să spunea că aceste arestări au venit că urmare a unei teorii lansată grupul de la Cluj , nu de la Bruxelles.

NC: Vedeți dvs niciun lucru nu se poate întâmplă în exterior față acceptul unor oameni din interior. Grupul de la Cluj a fost făcut și face parte dintr-o grupare care s-a considerat ideologică, superioară și care au vrut să-și impună punctul de vedere înainte de aderarea României la UE, cât și după. Problema este că, m-ați întrebat de Bruxelles, comisarul Barroso încă din 2004 când am ajuns președinte CJ Constanța, trei mandate, ultimele două că am fost votat de cetățenii județului Constanța, pentru proiectele pe care le-am realizat, apoi arestat sub veșnică acuzație abuz în serviciu, clasică în toate proiectele și programele, deși ele sunt pentru dezvoltarea Constanței. Va spuneam de comisarul Barosso. Că m-ați întrebat de 2005. Am avut un prim conflict cu comisarul pentru aderarea României.

Comisarii europeni dictau câștigătorii licitațiilor

Dl. comisar în 2005, imediat ce am ajuns președinte al CJ eu am găsit o grămadă de proiecte în municipiul Constanța pe fonduri de preaderare și am fost șocat să văd că erau în instanța, proiectele nu erau demarcate și atunci i-am invitat, inclusiv pe dl Jonathan Hill în Constanța, am participat și eu cu Mazăre și am spus de ce sunt aceste proiecte blocate. Și dl Jonathan exact că un comisar European, de fapt că un comisar sovietic, asta l-am întrebat eu și s-a enervat, a bătut cu pumnul în masă și a zis că trebuie să câștige firmele clasate pe locul 2 și 3, după un așa zis…care nu există în legislația românească în anul 2005 că și criteriu de atribuire.

În acel moment eu i-am spus că refuz să semnez acele abuzuri și ilegalități impuse cu forță. Reprezentantul uniunii europene dl Jonathan, care ne-a catalogat în toată mass media că români hoți, corupți, și în care am reușit să demostrez exact contrariul – că dansul și mare parte dintre cei de la Bruxelles făceau deturnare de fonduri

Anca Alexandrescu: Vreți să spuneți că de fapt de la Bruxelles au venit aceste arestări pentru că nu câștigau firmele dorite de cei de la Bruxelles?

NC: 100%. Pt. că în momentul acela, eu am adus și documente care pot proba, dar nu avem posibilitate ..

Firmele străine câștigau în detrimentul firmelor românești

Anca Alexandrescu: Nu avem voie la contact, aceste licitații, eu am chemat , am informat premierul la acel moment, pe Adrian Năstase, solicitări din partea UE să adjudec niște firme care nu se clasaseră pe primul loc. Aveți exemple de nume?

NC: Sunt o grămadă de firme. Jonathan Hill voia să câștige firmele străine în detrimentul firmelor româneșți, invocând legislația care atunci era diferită de cea din România. Eu în momentul în care mi-a cerut să semnez aceste nelegalități, i-am zis că nu semnez dacă bate cu pumnul în masă în birou la CJ Constanța. a fost și mass media de față. Precizez că această licitație eu nu participasem la ea, se derulase înainte că eu să ajung președintele CJ Constanța în anul 2004. Și atunci dl Jonathan Hill a plecat furios din birou, am informat premierul despre ce s-a întâmplat.

Anca Alexandrescu: Și ce a spus premierul?

NC: ..și prefectul. Mi a spus să fac documente și să trimit în scris, am trimis și memorii, informări către Adrian Năstase. Am solicitat inclusive olaf, organismul de lupta anticorupție, verificarea acestor contracte, licitații, respectiv lucrări. Ceea ce s-a și întâmplat. Olaf a venit în România și verificând toate documentele de la Constanța și de la Bruxelles, banii care plecaseră în România au descoperit firme offshore în Luxemburg pe numele lui Jonathan Hill, direct pe numele sau…

Nicușor Constantinescu afirmă că deține dovezile

Anca Alexandrescu: Există dovezi în acest sens? Sunt obligată să va întreb..

NC: Documentația există, am și eu un rând de copii după acestea. E vorba de 16 milioane de euro care au fost plățiți din conturile de la ct către aceste offshore-uri descoperite de olaf. Firma care repet am rămas surprins că erau pe numele direct personal ale lui Jonathan Hill 16 milioane de euro care reprezentau atenție consultanță după realizarea proiectelor. După cum șțiți și dvs că știu că ați lucrat în administrație nu există consultanță după realizarea proiectelor. Există consultanță înainte de realizarea proiectelor și consultanță din timpul proiectului, nu există o consultanță ulterioară.

NC: Aceștia erau niște bani care pur și simplu au fost furați din banii românilor de către Jonathan Hill cu știință tuturor celor de la Bruxelles.

Anca Alexandrescu: Considerați că de la acel moment au început să apară problemele dvs cu Justiția, așa au început să aveți dosare fabricate?

NC: După ce OLAF a descoperit acele lucruri, sunt correspondente oficiale, acele documente care au făcut dovadă și deturnarii acelor bani au ajuns inclusive la comisia europeană și la dl Barosso. Eu l-am trimis pe directorul general Bragaru Constantin, care era directorul general al cj la acel moment, cu o delegație de contabili, unitățile implementare ale proiectului, la Bruxelles de unde am fost sunat, au depus toate documentațiile și ce au constatat în teren, m-a sunat dl Barosso și mi-a spus că lucrurile se spală în familie dl Constantinescu. Deocamdată văd că noi suntem în mass media românească și europeană cei mai corupți

Declarații explozive din spatele gratiilor. PNA și-a început munca

Anca Alexandrescu: Când a apărut primul dosar?

NC: Am avut imediat dosarul cu retrocedarile în 2004-2005 A APĂRUT IMEDIAT, îi spunea PNA atunci. Ce vreau să va spun – la acel moment am realizat că unul dintre cei mai important membri ai comisiei europene este dușman. Dușman dvs sau României? Dușman mie personal. În modul în care m-a amenințat cu modul o să vezi ce o să pățeșți cu fondurile pentru județul Constanța, primăria Constanța, mi-am dat seama că omul are o putere deosebită și credibilitate la Bucureșți.

NC: El în momentul ăla era vicepreședintele comisiei, al doilea om că putere în comisia europeană, ulterior a ajuns președinte, moment în care a predat și lista cu operațiunea Minerva

Anca Alexandrescu: Da, a făcut vorbire despre ea și Mircea cosma

NC: Operațiunea Minerva, lista de la Bruxelles dată de Barosso pt Ponta cu cei care urmă să fim închiși, inclusiv Nicușor Constantinescu, primarul Constanței, Radu Ștefan Mazăre și alți lideri care în opinia celor de la Bruxelles nu ne conformăm intereselor lor economice și politice, apărăm interesul comunității.

Conflictul cu Băsescu

Anca Alexandrescu: Dl Constantinescu, în 2005, într-una din primele sale conferințe, Traian Băsescu a făcut o referire la faptul că Constanța este feuda unor politicieni. Credeți că a contribuit și Băsescu la această evoluție a lucrurilor? După aceea s-a dezvoltat un război între grupul de la Constanța, dvs, Mazăre și Băsescu. Ulterior dvs ați confirmat spusele elenei udrea despre acele culoare ale justiției și despre ce făcea Coldea.

NC: Într-adevăr primele declarații pe care președintele Băsescu a spus să extermine autoritățile din Constanța, asta e declarație publică pe care a făcut-o imediat după ce a ajuns președintele României. Pt că dl Băsescu a avut cu noi încă din 1992 conflicte majore politice aici la CT. Noi am înființat aici la Constanța, am fost prima publicăție din Dobrogea, am înființat săptămânalul Contrast. Eu Mazăre, Strutinski am scris articole.

NC: Avea tiraje importante, de zeci de mii, nu mi-a fost rușine să spun că am vândut ziare și pe stradă. Când ni s-a interzis să le tiparim la Constanța, le-am tipărit la Slobozia

Informator al Securității

Anca Alexandrescu: De ce acest conflict al dvs cu Traian Băsescu?

NC: Noi în Contrast și în Telegraf înființat în 1992 ce am scris a deranjat mult. E bună întrebarea. Ce a deranjat cel mai mult-cotidianul Telegraf a publicat, eu eram redactor, Strutinki era secretar al redacției și Radu Mazăre, am publicat o lista cu un registru care a fost găsit în biroul primului secretar Marina din județul Constanța în momentul revoluției, registru în care scria negru pe alb registru cu membrii PCR cărora li se va aprobă și li se aprobă folosirea în muncă securității în continuare. Acest registru care era inseriat și unic și care l-am și publicat de foarte multe ori scria negru pe alb la foarte mulți dintre directori ce funcție aveau în organele de Securitate.

Anca Alexandrescu: Era și Băsescu pe această lista?

NC – Da.

NC – Încă din 1992 că și resident, era trecut, avea o rubrica în care scria numele și prenumele calitatea – Traian Băsescu era rezident, nu era …

Anca Alexandrescu: Mai aveți acest document?

NC – S-au publicat, avea inclusiv ofițerul de serviciu care îl coordona și răspundea, se numea exact locotenent major Dumitru Nicușor. Eu I am luat personal interviu dl general, general la revoluție Dumitru Nicușor, cel care a răspuns de Traian Băsescu și informator al Securității, agent al Securității