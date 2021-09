Declarație șocantă de la ministrul Sănătății din Israelul. „Nu există nicio justificare medicală sau epidemiologică pentru pașaportul Covid”

Mai mulți miniștri au fost auziți duminică, înainte de o reuniune a cabinetului, spunând că unele restricții legate de coronavirus sunt menite doar să stimuleze vaccinarea, mai degrabă decât să reducă morbiditatea, în timp ce deplângeau faptul că cei nevaccinați ocupă paturi de spital.

„Cred, de asemenea, că puteți elimina permisul verde pentru restaurantele în aer liber”, i-a spus ministrul de interne Ayelet Shaked ministrului sănătății Nitzan Horowitz, potrivit alephnews.ro.

Pașaportul Covid este un document deținut de cei care sunt vaccinați sau care s-au vindecat de COVID și este necesar pentru a avea acces în majoritatea locurilor publice închise, precum și în atracțiile aglomerate în aer liber. Însă, reacția ministrului Sănătății din Israel vizavi de acest subiect este una suprinzătoare. Ministrul israelian al Sănătății a fost înregistrat în timp ce îi spunea omologului său de la Interne: „Nu există nicio justificare medicală sau epidemiologică pentru pașaportul Covid, acesta este menit doar să exercite presiuni asupra celor nevaccinați pentru a se vaccina”.

NEW – Israeli Ministry of Health (right) recorded saying to the Minister of Interior (left) "there is no medical or epidemiological justification for the Covid passport, it is only intended to pressure the unvaccinated to vaccinate".pic.twitter.com/c3oAOpZdEE

— Disclose.tv (@disclosetv) September 13, 2021