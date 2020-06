Apropiații acestuia au susținut că actorul ar fi suferit o depresie puternică după ce s-a despărțit de Cristina Canela, tânăra cu care ar fi avut o relație timp de aproximativ doi ani, care s-a încheiat în 2019. După despărțirea de Costin Mărculescu, mai exact în septembrie 2019, Cristina s-a măritat cu un alt bărbat. Din câte se pare, nimeni nu l-a mai putut ajuta pe Costin Mărculescu să depășească șocul despărțirii de Cristina, la care ținea enorm.

„Eu nu am stat cu Costin Marculescu trei ani, doar doi ani și nu am fost actriță, m-am dus pe la emisiuni pentru că aveam nevoie de bani. Eu sunt de profesie jurnalist. Am terminat Facultatea de Jurnalism în 2009. Am lucrat în televiziune cu mulți ani de zile în urmă, când l-am cunoscut pe Costin. Eu nu lucram, între timp m-am angajat la un belly-dance pentru că am cursuri de dans sportiv la Mihai Petre, pe care le-am terminat când eram mai mică.

Și despre cel cu care m-am căsătorit a fost după ce m-am certat cu Costin. De fapt, a fost o joacă între noi care s-a terminat cu o căsătorie. Niciodată nu am vrut să-i fac rău lui Costin, dimpotrivă, l-am ajutat și iubit din tot sufletul, dar el nu a vrut să se schimbe și când am văzut acest lucru m-am îndepărtat de el ca să văd, poate între timp se schimbă, fară mine lângă el. Ce a fost rămâne doar între mine și el. A fost un om foarte bun, doar atât pot să vă spun”, a declarat Cristina Canela, scrie Cancan.

În ultima perioadă a vieții, viața lui Costin Mărculescu a fost una extrem de grea. Regretatul actor nu mai reușea sub nicio formă să facă față cheltuielilor, motiv pentru care avea o datorie la întreținere de aproape 13.000 de lei. Vorbim de o sumă pe care a adunat-o, cel mai probabil, în mai mult de un an. Pesemne că problemele financiare existau, de ceva timp, în viața lui.

„Nu cred că este stop cardiorespirator, cine l-a provocat? Costin își făcea analizele o dată la 5-6 luni, l-am văzut schimbat la un moment dat. El nu o ducea deloc bine din punct de vedere financiar, chiar și noi l-am ajutat. Nu refuz ajutor, dar vreau să țin lucrurile sub control. Este, oarecum… obligația mea față de el”, mărturisea cumnatul lui Costin Mărculescu.

Cine a fost Costin Mărculescu

S-a născut pe 29 iunie 1969, la Craiova, și a fost pasionat de mic de lumina reflectoarelor. Tocmai de aceea, a ajuns să cocheteze cu televiziunea de la 15 ani. Atunci a jucat în două piese televizate, „Misiune specială” și „Ecaterina Teodoroiu”. Un an mai târziu a primit și primul rol în cinematografie. Filmul „Al patrulea gard lângă debarcader” a reprezentat debutul acestuia ca actor.

În 1986 a dat însă lovitura. A făcut parte din distribuția celebrului film ”Liceenii”, regizat de Nicolae Corjos. Avea doar 17 ani când i s-a oferit imensa șansă de a juca alături de actori precum Ion Caramitru, Tamara Buciuceanu, George Ivașcu, Ștefan Bănică Jr., Oana Sârbu, Mihai Constantin, Tudor Petruț sau Cesonia Postelnicu.

Costin Mărculescu l-a interpretat pe Emil, unul dintre elevi, și a rămas în memoria publicului cu scena în care acesta se chinuia să o convingă pe Tamara Buciuceanu să-i dea broaștele înapoi. Pentru cei care nu își amintesc exact momentul, Emil venise la școală cu mai multe broaște. „Tovarășa” Isoscel, interpretată remarcabil de Tamara Buciuceanu, nu înțelegea motivul pentru care acesta adusese broaștele la școală.

Răspunsul lui Emil a fost unul memorabil: „Disecție”. Profesoara de matematică i-a confiscat broaștele, pentru că nu voia ca acestea să fie omorâte. Elevul nu s-a dat însă bătut și a încercat să o convingă pe Isoscel să-i returneze cutia cu broscuțe. S-a lovit însă de un zid. Răspunsul a fost categoric: „De la mine nu vezi niciun picior de broască!”.

Costin Mărculescu a murit la vârsta de 50 de ani.