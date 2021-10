Decizii cruciale luate de cei mai puternici lideri ai planetei, la summitul G20. Viitorul e bătut în cuie

Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), a tras mai multe concluzii la finalul summitului G20, care a avut loc la Roma, în Italia. Întâlnirea s-a încheiat, duminică, cu un acord climatic care obligă țările ce sunt membre să pună capăt finanțării cărbunelui până la sfârșitul anului. De asemenea, se urmărește să se limiteze încălzirea globală cu 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale.

Hotărâri cu mari implicații după summitul G20 de la Roma

„Am avut discuții și negocieri și am ajuns la o înțelegere. Partenerii și liderii țărilor participante sunt foarte mândri de ceea ce au reușit să facă. Am discutat despre criza climatică și cred că am făcut progrese. Sunt foarte mândru că am fost de acord cu o taxă minimă pentru corporațiile mari. Vrem să punem această taxă de 15% pentru ca ele să plătească o cotă corectă, indiferent unde activează.

Am stabilit un fond care să ajute în cazul unei noi pandemii, în ceea ce privește reacția. Președintele Macron s-a întâlnit cu mine pentru a discuta. Credem că diplomația e cea mai bună cale. Vom da șapte miliarde de dolari pentru a ne asigura că țările sărace vor avea acces la vaccin. Vom negocia emisiile de carbon. Avem susținere puternică”, a anunțat Joe Biden, care a atins și subiectul vaccinări în țările sărace.

În cadrul discuțiilor, liderii G20 au ajuns la un acord privind implementarea unei taxe de impozitare de minimum 15% pentru multinaționale. Se încearcă astfel eliminarea paradisurilor fiscale.

Taxa care vine să recupereze din profiturile ascunse de corporații

Așadar, va fi introdusă o taxă minimă de impozitare de 15% pentru multinaționale. Toți liderii G20 s-au declarat în favoarea unei taxe minime globale în timpul primei sesiuni a summit-ului, a declarat un înalt oficial al administrației americane.

Acest lucru era unul dintre obiectivele principale ale președintelui Joe Biden. Noua regulă va fi oficializată odată cu lansarea unui comunicat, la finalul summitului G20, duminică. Ulterior, fiecare stat trebuie să aprobe propria versiune a taxei și poate dura ceva timp pentru implementarea acesteia la nivel mondial.