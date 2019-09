Procesul s-a tranșat la Judecătoria Motru. Georgiana, studentă la drept, l-a dat în judecată pe șeful poliției județului, cerându-i să plătească cheltuielile avut cu avortul, după ce a lăsat-o gravidă, dar și daune morale. Tânăra a mărturisit și că l-a înregistrat în timpul partidelor de sex pe șeful de inspectorat.

Relația a durat câteva săptămâni, încheindu-se după ce tânăra a rămas însărcinată, iar ofițerul nu a mai vrut să audă de ea. Obligată să facă înrterupere de sarcină, tânăra i-a cerut amantului în instanță, banii cheltuiți prin spitale, 800 de lei, plus 1 leu, daune morale.

Studenta a depus la dosar mai multe documente medicale şi chitanţe eliberate de clinici, din care rezulta că suferise o hemoragie, în urma avortului. Judecătorii au decis să respingă cererea în care Georgiana solicita daune morale de un leu.

Potrivit Spynews, fosta amantă a şefului din Poliţia Română a fost, în trecut, condamnată pentru prostituţie.

„Am înregistrare din maşină, din timpul unei partide de sex. Am bonuri şi chitanţe de la hotelurile la care am fost împreună. Am fotografii din camera de hotel. Am capturi de ecran cu diferite mesaje. (…)

M-a abordat pe un site de socializare şi, după câteva discuţii banale, mi-a zis să vorbim în privat. La recomandarea lui, am instalat pe telefon un soft care distruge conversaţiile după câteva secunde. Mi-am dat seama de ce vrea să discutăm doar aşa şi am filmat conversaţiile cu un alt telefon. Aşa că am dovada discuţiilor, chiar dacă acestea nu mai există nici pe telefonul meu, nici pe telefonul lui. (…)

El nu ştia că am fost condamnată pentru prostituţie. De altfel, nici nu mai contează trecutul meu, pentru că totul s-a întâmplat acum câţiva ani. Am început o viaţă nouă, sunt studentă la Drept. (…)

Vreau să îi apară numele în ziare, ca să vadă lumea ce fel de om este. Pozează în mare familist, dar umblă cu amante. Nu i-aş fi făcut asta, însă m-a lăsat gravidă şi, când a aflat, mi-a întors spatele. Am făcut avort pe banii mei, nu a vrut să mă ajute cu nimic”, declara Georgiana, în exclusivitate pentru sursa citată.

Te-ar putea interesa și: